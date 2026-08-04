Πιθανόν να αλλάξουν σχεδόν όλες οι Γραμματείες.

Σχεδόν όλες τις Γραμματείες που στελεχώνουν τη ΝΔ σκέφτεται να αλλάξει ο Κώστας Κυρανάκης, αντικαθιστώντας τα παλιά μέλη τους με «σοβαρά στελέχη», όπως λένε δεικτικά από την Πειραιώς.

⁠Αλλαγές αναμένονται και στους Τομείς. Με πλήρη αντιστοιχία με τα χαρτοφυλάκια υπουργών - υφυπουργών, για να είναι πιο παραγωγική η συνδιαμόρφωση πολιτικής και νομοσχεδίων. Καθώς μέχρι τώρα η συμβολή του κόμματος στη διαμόρφωση πολιτικής ήταν μηδαμινή.

Είναι φανερό ότι, μετά από πολλά χρόνια παραμέλησης του κόμματος, γίνεται μια προσπάθεια να «αναστηθεί». Το στοίχημα είναι μεγάλο, αφού ο διχασμός στην παράταξη είναι πλέον υπαρκτός.

Λ.Ι.