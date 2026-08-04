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...που προορίζεται για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ!

Τρισέλιδη συνέντευξη παραχώρησε στο «Πρώτο Θέμα» της Κυριακής και τον συνάδελφο Γιώργο Ευγενίδη ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.

Συνέντευξη που περιείχε ύμνους για τον πρωθυπουργό, κάτι που είναι και λογικό γιατί προορίζεται για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ.

Εκείνο, όμως, που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι ότι δεν είπε καμία κουβέντα για το γεγονός της παρακολούθησής του από το Predator και την ΕΥΠ, δηλαδή το Μαξίμου!

Θα πει κανείς, μα δεν του έγινε και ερώτηση, σε τι να απαντήσει; Όμως, δεν έχει απαντήσει και ποτέ, ούτε δείχνει να έχει ενοχληθεί που παρακολουθούνταν.

Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.

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Β.Σκ.