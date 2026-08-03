Άμεσες απαντήσεις απαιτούνται από την Κυβέρνηση για την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας μας σε ώρες κρίσης όπως οι φονικές φωτιές.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός μίλησε στην εκδήλωση του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond 62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

Τότε, υπήρχαν χαμόγελα για τον «πολλαπλασιαστή ισχύος» του Πυροσβεστικού Σώματος, με τα τρία Diamond 62 MPP να αναβαθμίζουν ουσιαστικά την ικανότητα για εναέρια επιτήρηση, πρόληψη και παρακολούθηση των πυρκαγιών.

Ο δε (πρώην) υπουργός Γ. Κεφαλογιάννης υποστήριζε: «Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η Πολιτική Προστασία μπορεί να πετάει πιο συχνά, να επιτηρεί μεγαλύτερες εκτάσεις, να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε κάθε συμβάν, χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της».

Οι «επιχειρησιακοί εγκέφαλοι» στο έδαφος

Υπογραμμίστε ότι τα σύγχρονα αυτά συστήματα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πτητική εμβέλειά τους, θα μπορούσαν να υπερβούν τα 1.500 χιλιόμετρα, πτήση επί επτά και πλέον ωρών με μικρή κατανάλωση καυσίμου. Θα ήταν οι επιχειρησιακοί «εγκέφαλοι» για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, μόνο που σήμερα είναι «κλινικά νεκροί εγκέφαλοι» και η επιτήρηση δασών, αλλά και ο συντονισμός επί το έργον, είναι στην «εντατική».

Τα συγκεκριμένα… διαμάντια, λοιπόν, είναι καθηλωμένα στο έδαφος και σίγουρα δεν πέταξαν εδώ και 4 μέρες που γίνεται στάχτη η Δυτική Αττική και η Βοιωτία.

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Και το ερώτημα είναι το εξής: Πιλότοι για τα τρία συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν προσληφθεί;

Και αν όχι, για ποιον λόγο;

Ήδη μαθαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια εντός της κυβέρνησης για τα διαμάντια που απλά γυάλιζαν την ώρα των εγκαινίων τους.

Και ίσως αν ήταν στον αέρα (για αυτό τα αγόρασε η Ελλάδα) να μην φτάναμε στη φονική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο πιλότοι.

Κ.Σ.