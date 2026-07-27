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Τι ανάγκασε το Μαξίμου να «καταπιεί» τη «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση για το χτύπημα του πελατειακού κράτους»!

Θυμάστε τον αντιπερισπασμό –όπως αποδείχτηκε– του Κυριάκου Μητσοτάκη την επομένη των διώξεων «γαλάζιων» υπουργών, βουλευτών και στελεχών για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Την πομπώδη εξαγγελία για το «ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού», η εφαρμογή της οποίας, όπως διαλαλούσαν, θα έλυνε το πρόβλημα του πελατειακού κράτους και των ρουσφετιών; Την τεράστια προβολή που έλαβε η εξαγγελία αυτή από τα φιλοκυβερνητικά μέσα;

Ε... δεν υπάρχει πλέον! Αποσύρθηκε από τη Συνταγματική Αναθεώρηση! Όσο θορυβωδώς εξαγγέλθηκε, με «διάγγελμα» του πρωθυπουργού, τόσο αθορύβως αποσύρθηκε.

Γιατί όμως;

Γιατί όχι απλώς δεν θα συγκέντρωνε τις 151 ψήφους για να περάσει ως θέμα στη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά το Μαξίμου θα πάθαινε συντριβή: Ούτε ο ένας στους τρεις βουλευτές της ΝΔ δεν θα το ψήφιζε, όπως διεμήνυσαν οι υπεύθυνοι στην ηγεσία!

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«Θα παθαίναμε χειρότερα και από τον γάμο των ομοφύλων», αναφέρει στη στήλη «γαλάζιος» παράγοντας.

Γι΄ αυτό και αποσύρθηκε τόσο αθορύβως η διάταξη από τις ψηφοφορίες!

Β.Σκ.