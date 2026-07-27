Ο Κώστας Ζαχαριάδης έχει παραιτηθεί από εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον βρίσκεται σε τροχιά ένταξης στην ΕΛ.Α.Σ., η δε παρουσία του στην εκδήλωση το επιβεβαιώνει...

Η εκδήλωση που διοργανώνει την Τρίτη στο «Σεράφειο» του Δήμου Αθηναίων η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ισχυρή Αυτοδιοίκηση – Ισχυρή Δημοκρατία» έχει πολλά ενδιαφέροντα και σε επίπεδο προγραμματικών εξαγγελιών αλλά και σε επίπεδο συμμετοχής, όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιόκα (ΕΔΩ) στο Dnews.

Το παρών, μεταξύ άλλων, θα δώσει ο Κώστας Ζαχαριάδης με την ιδιότητά του ως Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αθήνας και επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη, μιας παράταξης που είχε ιδρύσει πριν από 20 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας στις Δημοτικές Εκλογές του 2006.

Ο Δήμος της Αθήνας, έτσι όπως εξελίχτηκαν τα πράγματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την αυτοδιοίκηση, αλλά όχι μόνο για την αυτοδιοίκηση. Είναι μαζί με την περιφέρεια Θεσσαλίας ο χώρος που «ρηγματώθηκε» η κυριαρχία της «γαλάζιας» παράταξης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία των παρατάξεων του Χάρη Δούκα και του Κώστα Ζαχαριάδη στον Δήμο της Αθήνας όχι μόνο δεν τελείωσε στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά τότε ξεκίνησε, με τις αναλύσεις και τις θέσεις διαφορετικών παρατάξεων να συγκλίνουν σε μια σειρά ζητημάτων.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης έχει παραιτηθεί από εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον βρίσκεται σε τροχιά ένταξης στην ΕΛ.Α.Σ. – η παρουσία του στην εκδήλωση το επιβεβαιώνει, πληροφορίες δε αναφέρουν ότι συνομιλεί τακτικά με τη Λ. Αμαλίας και είναι θέμα χρόνου η ένταξή του.

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Η πολιτική και η διαπροσωπική σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κώστα Ζαχαριάδη έχει και βάθος χρόνου και βάθος περιεχομένου. Όχι, δεν θα σας πάμε στο μακρινό 2002 στην οδό Θεμιστοκλέους, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, ούτε στο μακρινό πλέον 2015, όταν ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέλαβε Διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα επιστρέψουμε στην Αθήνα του 2023.

Ο Τσίπρας, παρόλο που δεν είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούλιο συνάντησε τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθήνας, όπως και του Πειραιά, πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν παρών στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στα «πέτρινα χρόνια» του χώρου και από τους ένθερμους υποστηρικτές της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στην πρώτη γραμμή της μάχης, πριν ακόμα το αποφασίσει ο ίδιος.

Β.Σκ.