Η νέα στάση της Χαριλάου Τρικούπη στην υπόθεση Novartis φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη σύγκρουση που είχε θέσει πριν από 8 χρόνια τον Γιάννη Ραγκούση εκτός κόμματος.

Κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος έχει ο Γιάννης Ραγκούσης, μετά τη μετατόπιση της στάσης του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Novartis.

Κι αυτό γιατί ένας από τους βασικούς λόγους που είχαν στο τότε Κίνημα Αλλαγής για την αποπομπή του ήταν ακριβώς η διαφωνία του με την επίσημη «γραμμή» της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Ραγκούσης υποστήριζε ότι η Novartis αποτελούσε πραγματικό σκάνδαλο και όχι «σκευωρία», όπως επέμενε τότε η Χαριλάου Τρικούπη, θέση που πλέον μπαίνει στο «συρτάρι», μετά τις πρόσφατες καταγγελίες του Μάριου Σαλμά και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ με την οποία ζήτησε την παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζουμε ότι η στάση του στο θέμα της Novartis ήταν ένας από τους δύο βασικούς λόγους της ρήξης του Ραγκούση με το ΚΙΝΑΛ. Ο δεύτερος ήταν η κριτική που άσκησε τότε στη Φώφη Γεννηματά για τη στάση της στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Όπως μας μετέφεραν συνομιλητές του, η στάση του ΠΑΣΟΚ μετά τις καταγγελίες Σαλμά αποτελεί, έστω και έμμεσα, επιβεβαίωση των θέσεων που ο ίδιος είχε διατυπώσει τότε.

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Μ. Καλ.