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Το πρόσωπο που έλεγε Πως «να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είναι Έλληνας»;

Για την δεξίωση στο Προεδρικό ειπώθηκαν ήδη πολλά - και δυστυχώς τα περισσότερα όχι ευχάριστα.

Φίλοι της στήλης μας τηλεφώνησαν ότι μεταξύ των προσκεκλημένων στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ήταν και ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Το ερευνήσαμε, δεν κατορθώσαμε να το διασταυρώσουμε επισήμως.

Αν ισχύει, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη μεγάλη μας έκπληξη.

Πρόκειται για πρόσωπο που δήλωνε προ λίγων μηνών πως «το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας»! Αυτό ακριβώς που υποστήριζε και η επτάχρονη δικτατορία την πτώση της οποίας γιορτάζαμε την Παρασκευή.

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Β.Σκ.