Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε ένα βίντεο από τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τη μαθήτρια του ΕΠΑΛ Λαγκαδά, το οποίο παρουσιάστηκε ως επίκαιρο, παρότι πρόκειται για συνομιλία από τον Ιούνιο του 2023!

Ούτε η πρόσφατη καταδίκη του φαίνεται πως άλλαξε τις συνήθειες του διαχειριστή του λογαριασμού «Georgy Zhukov» . Στα Απριλίου του 2026, ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού, ο απότακτος αστυνομικός Θεοδόσης Μούγιος, καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Παρ ' όλα αυτά, το γνωστό δίκτυο λογαριασμών που δρα συντονισμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τη ΝΔ και πετώντας τόνους λάσπης στους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη, εξακολουθεί να αναπαράγει παραπλανητικό περιεχόμενο.

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε ένα βίντεο από τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τη μαθήτρια του ΕΠΑΛ Λαγκαδά, το οποίο παρουσιάστηκε ως επίκαιρο, παρότι πρόκειται για συνομιλία από τον Ιούνιο του 2023!

Το ενδιαφέρον αυτή τη φορά δεν βρίσκεται μόνο στην ανακύκλωση ενός παλιού βίντεο, αλλά και στο κείμενο που συνόδευε. Ο «Ζούκοφ» έγραψε ότι η μαθήτρια λέει «ότι φέτος τελείωσε το λύκειο και οι ελλείψεις στο σχολείο ήταν φοβερές και τρομερές. Σε αντίθεση, ισχυρίζεται ότι όταν πήγαινε γυμνάσιο επί ΣΥΡΙΖΑ είχε τα πάντα. Εν τω μεταξύ έχουμε 7 χρόνια ΝΔ. Τα μαθηματικά δεν είναι μαθηματικά ».

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Μόνο που, στην προκειμένη περίπτωση, τα μαθηματικά δεν προδίδουν τη μαθήτρια. Προδίδουν τον ίδιο τον συντάκτη της ανάρτησης.

Όταν η μαθήτρια έλεγε ότι «φέτος τελείωσε το λύκειο», αναφερόταν προφανώς στο σχολικό έτος 2022-2023. Αυτό σημαίνει ότι φοίτησε στο Γυμνάσιο την περίοδο 2017-2020, δηλαδή σε χρόνια που πράγματι περιλάμβανε τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Η «αντίφαση» που επιχειρεί να αναδείξει ο «Ζούκοφ» δεν υπάρχει παρά μόνο αν αποσιωπηθεί η χρονολογία της συνάντησης.

Μετά την ανάρτηση του «Georgy Zhukov» ακολούθησε –όπως συμβαίνει συνήθως– η αναπαραγωγή από τους γνωστούς ανώνυμους λογαριασμούς του ίδιου παραδικτύου, αναδεικνύοντας τον πανικό που επικρατεί στο πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου.

Α.Μ.