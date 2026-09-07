Η «ατάκα» του Κυριάκου που πρόσβαλε τον πρώην πρωθυπουργό- και δεν τη συγχωρεί ποτέ!- Τι επεδίωξε ο Κυριάκος στη ΔΕΘ.

«Εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης (...) Με τον Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση» είπε στη ΔΕΘ ο Κ. Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Στόχος του προφανώς να τον ξεχωρίσει από τον Αντώνη Σαμαρά και κυρίως να του επιρρίψει ευθύνες σε ένα τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα «για μη στήριξη της παράταξης» και «έμμεση στήριξη» στον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό και το κόμμα του.

Όπως αποκάλυψαν την περασμένη Παρασκευή τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ) το Μαξίμου μετά τον Ρουσόπουλο, την Ντόρα και τον Χατζηδάκη θα αποστείλει και άλλους απεσταλμένους στην Παναγή Κυριακού επιδιώκοντας την στήριξη του πρώην πρωθυπουργού στον Μητσοτάκη για τις προσεχείς εκλογές.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική και να λάβει θέση για τις εκλογές. «Δεν είμαι παράγων», φέρεται να λέει στους συνομιλητές του που τον ρωτούν αν θα κάνει δήλωση. Δεν θα στηρίξει δημοσίως τον Αντώνη Σαμαρά, ούτε θα ενθαρρύνει ή θα αποθαρρύνει πολιτικούς του φίλους να στηρίξουν ή να μην στηρίξουν τον Αντώνη Σαμαρά.

Και οι όποιοι «προξενητές» δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα.

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Όσο για τις «καλές προσωπικές σχέσεις» που έχει ο Κ. Μητσοτάκης μαζί του;

Η στήλη εκτιμά πως ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να συγχωρήσει ποτέ στον Κ. Μητσοτάκη την ειρωνεία του όταν ανέλαβε καθήκοντα προέδρου στην καπνοβιομηχανία που εργάζεται.

Ο πρωθυπουργός χαιρετώντας τον σε μια εκδήλωση τον χαιρέτισε και τον ρώτησε «Κώστα πώς πάνε τα καπνά;». Λες και είναι ντροπή κάποιος , έστω και πρωθυπουργός, να εργάζεται για να βγάζει νομίμως το ψωμί του!