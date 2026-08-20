Πώς το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα κοστολογήσει εξαγγελίες τετραετίας; Το προηγούμενο Σημίτη!

Γεμάτες ήταν το Σαββατοκύριακο οι εφημερίδες από ρεπορτάζ των συναδέλφων του κυβερνητικού ρεπορτάζ πως το Μαξίμου περιμένει με αγωνία τις δημοσκοπήσεις που διεξάγονται γι΄ αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Γιατί;

Γιατί, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ ο πρωθυπουργός αναμένει τις δημοσκοπήσεις για να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του για τις «παροχές που θα δώσει» (λες και είναι ...δικά του τα λεφτά) στη ΔΕΘ!

Προσέξτε: Σύμφωνα με τις πηγές του Μαξίμου που επικαλούνται τα ρεπορτάζ των εφημερίδων, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα γίνουν με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις ανάγκες των φιλικών προς την κυβέρνηση κοινωνικών στρωμάτων ή ομάδων, με στόχο την ψήφο στις επόμενες εκλογές! Όχι με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, αυτής καθαυτής της ανάπτυξης!

Ο υπογράφων καλύπτει αδιαλείπτως τις ΔΕΘ από το 1991, με τότε πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πάντα οι πρωθυπουργοί πρόσεχαν τους ψηφοφόρους τους, στο βαθμό όμως που το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη φορά δεν έχει γίνει ποτέ!

Υπάρχει και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον, πάντα με βάση τα ρεπορτάζ των συναδέλφων: Οι εξαγγελίες, λέει, του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θα υπερβαίνουν τη διάρκεια του 2027, θα έχουν ορίζοντα τετραετίας!

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Τρεις παρατηρήσεις-εάν τα ρεπορτάζ είναι έγκυρα:

Πρώτον, μπορεί κανείς να εξαγγέλλει -και να θεωρείται σοβαρός- μέτρα τετραετίας σε μια εποχή που ο πλανήτης είναι στο κόκκινο και ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει ακόμα και στη διάρκεια έως το τέλος του έτους.

Δεύτερον, πώς το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα εγκρίνει «παροχές» με προοπτική τετραετίας;

Και τρίτον: Να θυμίσουμε πως στη ΔΕΘ του 2003 ο Κώστας Σημίτης εξήγγειλε πακέτο μέτρων που ξεπερνούσε το επόμενο έτος. Αυτό όμως δεν έσωσε το ΠΑΣΟΚ, που έχασε τις εκλογές τον Μάρτιο του 2004 από τον Κώστα Καραμανλή...