Ανησυχία για απαγορεύσεις «επί του πεδίου» από την Άγκυρα - Ο ρόλος της αλιείας και οι ανεξέλεγκτες τουρκικές μηχανότρατες- Κενή περιεχομένου η «Διακήρυξη των Αθηνών»;- Αμήχανο το Μαξίμου, αναζητά κινήσεις εκ των υστέρων.

Η ανακήρυξη των δυο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία με απομόνωση του Καστελλόριζου από τον υπόλοιπο νησιωτικό χώρο της Ελλάδας και η πλήρης αγνόηση των ελληνικών νησιών όπως η Λήμνος και η Σαμοθράκη στο Βόρειο Αιγαίο ανησυχούν ιδιαίτερα την Αθήνα.

-Η κυρίαρχη εκτίμηση είναι πως η Άγκυρα θέτει τέλος στα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο και υιοθετεί μια περισσότερο επιθετική έναντι της Ελλάδας.

-Η επικείμενη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» που αναμένεται το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο, από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, οδηγεί στο εγγύς μέλλον σε κλιμάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατ. Μεσόγειο.

-Η Αθήνα ανησυχεί ότι η Άγκυρα θα περάσει στο επόμενο στάδιο, στις διεκδικήσεις «επί του πεδίου», εμποδίζοντας την αλιεία και τις έρευνες στις περιοχές που έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα.

-Η «πολιτική με τις μηχανότρατες», άλλωστε, χρησιμοποιείται γενικότερα εδώ και καιρό ως μοχλός για την προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής στο Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Η «Διακήρυξη των Αθηνών» που υπογράφτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν μοιάζει να είναι πλέον «κενού περιεχομένου».

-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αν οι ηγέτες των δυο χωρών, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν, θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη Σεπτεμβρίου τον προσεχή Νοέμβριο.

-Να σημειωθεί πως η Άγκυρα επανέρχεται και στην τακτική των παραβάσεων και παραβιάσεων, οι οποίες αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο τους τελευταίους μήνες.

-Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει τις αντιδράσεις της, οι οποίες δεν μπορεί να είναι απλές. Η Αθήνα θεωρείται βέβαιο πως θα προσφύγει στους διεθνείς οργανισμούς, με διάβημα στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, θα προχωρήσει σε καταγγελία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και φυσικά θα θέσει το θέμα και στις Βρυξέλλες, ενώ αξίζει να σημειωθεί η τελευταία δήλωση Ερντογάν πως δεν αποτελεί πλέον για τη χώρα του προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Ενδιαφέρον, τέλος, έχει πώς η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι την τουρκική επιθετικότητα καθώς είναι εκτεθειμένη (βλέπε σχετική δήλωση Σαμαρά την Δευτέρα) για τα «ήρεμα νερά» και στον δικό της πολιτικό χώρο. Από τη μια η κυβέρνηση έχει ανάγκη την ένταση με την Τουρκία για την ικανοποίηση της δεξιάς, από την άλλη γνωρίζει πως παρά τους τυχόν «λεονταρισμούς» δεν μπορεί να τραβήξει πολύ το σχοινί.