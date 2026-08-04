Με μηδενικούς φόρους, δανεικά στις πλάτες του λαού και ληστρικές χρεώσεις σπάνε πάλι ρεκόρ κερδοφορίας – Αναδημοσίευση από τον Ριζοσπάστη.

Το ερώτημα «τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας» θέτει ο Μπρεχτ στο αριστούργημά του η «Όπερα της πεντάρας» μέσω του Μακήθ του μαχαιροβγάλτη, εκ των βασικών προσώπων του έργου – και έχει δίκιο. Αποδεικνύεται και από τα υπερκέρδη που έχουν οι τραπεζικοί όμιλοι το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Τα Παιχνίδια Εξουσίας αναδημοσιεύουν από τον Ριζοσπάστη το ενδιαφέρον ρεπορτάζ.

Τα κοντέρ της κερδοφορίας σπάνε για μια ακόμη χρονιά οι τραπεζικοί όμιλοι, στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών και των τραπεζοϋπαλλήλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, μόνο οι τέσσερις μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν καθαρά κέρδη ύψους 2,5 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ και η λεγόμενη «πιστωτική επέκταση» –τα νέα δάνεια που φορτώνονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις πλάτες του λαού– άγγιξαν τα 8,6 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Η «Eurobank» κατέγραψε καθαρά κέρδη 738 εκατ. ευρώ , με καθαρά έσοδα από τόκους 1,3 δισ. ευρώ, 414 εκατ. ευρώ από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 2,7 δισ. ευρώ .

κατέγραψε , με και . Η «Εθνική Τράπεζα» κατέγραψε καθαρά κέρδη 661 εκατ. ευρώ , με καθαρά έσοδα από τόκους 1 δισ. ευρώ, 243 εκατ. ευρώ από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 2,1 δισ. ευρώ .

κατέγραψε , με καθαρά έσοδα από τόκους 1 δισ. ευρώ, 243 εκατ. ευρώ από προμήθειες και . Η «Τράπεζα Πειραιώς» κατέγραψε καθαρά κέρδη 615 εκατ. ευρώ , με καθαρά έσοδα από τόκους 990 εκατ. ευρώ, 462 εκατ. ευρώ από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 1,8 δισ. ευρώ .

κατέγραψε , με καθαρά έσοδα από τόκους 990 εκατ. ευρώ, 462 εκατ. ευρώ από προμήθειες και . Η «Alpha Bank» κατέγραψε καθαρά κέρδη 495 εκατ. ευρώ , με καθαρά έσοδα από τόκους 852,7 εκατ. ευρώ, 326,5 εκατ. ευρώ από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ .

κατέγραψε , με καθαρά έσοδα από τόκους 852,7 εκατ. ευρώ, 326,5 εκατ. ευρώ από προμήθειες και . Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν καθαρά κέρδη 2,5 δισ. ευρώ, καθαρά έσοδα από τόκους 4,1 δισ. ευρώ, 1,4 δισ. ευρώ από προμήθειες και καθαρή πιστωτική επέκταση 8,8 δισ. ευρώ.

Αυτά ως αποτέλεσμα και της πολιτικής που στηρίζει με όλους τους τρόπους την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που συνθλίβει τις λαϊκές ανάγκες: