Ποια κόμματα απειλούνται να μην φτάσουν στις κάλπες – Ποιους ωφελούν, ποιους προβληματίζουν και ποιους δυσκολεύουν οι κάλπες από τον Απρίλιο και μετά.

Ο πρωθυπουργός, με τη φράση του «εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο», σταμάτησε κάθε συζήτηση για πρόωρες κάλπες, καθώς αυτές δεν μπορεί παρά να στηθούν από τον Απρίλιο και μετά.

Ποια από τα κόμματα, όμως, είναι χαμένα, ποια κερδισμένα και ποια προβληματίζονται από την εξέλιξη αυτή;

- Κερδισμένος είναι σαφώς ο Αλέξης Τσίπρας, που ήθελε χρόνο για τη συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ., την ανάδειξη των νέων στελεχών του, την προσέλκυση καινούργιων, αλλά και τη διεύρυνση με στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και κυρίως την εξειδίκευση του προγράμματός του. Στόχος τώρα της Αμαλίας δεν μπορεί παρά να είναι η ακόμα ευκρινέστερη και πειστική ανάδειξη της ΕΛ.Α.Σ. ως του «άλλου πόλου» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η εξάντληση των πιθανοτήτων για διεκδίκηση της πρώτης θέσης σε τυχόν δεύτερες εκλογές.

- Ευνοϊκή εξέλιξη αποτελεί το στήσιμο της κάλπης την άνοιξη και για το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει άπλετο χρόνο για την αντιστροφή του κλίματος και για τον πραγματικό του στόχο να είναι «δεύτερο κόμμα στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά». Για τη Χαριλάου Τρικούπη, όμως, υπάρχει και η αντίστροφη ανάγνωση: Αν ο Ν. Ανδρουλάκης δεν κατορθώσει να αντιστρέψει την κατάσταση με την ΕΛ.Α.Σ. και η διαφορά σε βάρος του ΠΑΣΟΚ μεγεθύνεται, τότε στη Χαριλάου Τρικούπη ενδέχεται να προκύψουν και εσωτερικά προβλήματα, έστω και αν ουδείς από τους «δελφίνους» θέλει (ούτε και μπορεί) να θέσει θέμα ηγεσίας πριν από τις κάλπες.

- Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κουμουνδούρου: Εάν οι κάλπες στήνονταν το φθινόπωρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν συμπλήρωνε ψηφοδέλτια, δύσκολα θα ξεπερνούσε το 1%! Εφόσον οι εκλογές διεξαχθούν την άνοιξη, η νέα ηγεσία του κόμματος έχει τη δυνατότητα να κυνηγήσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έστω και αν αυτό φαντάζει αυτή τη στιγμή (και είναι) άπιαστο όνειρο. Επειδή ο χρόνος, όμως, ως τις κάλπες θα είναι πλέον αρκετός, στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προκύψει θέμα ηγεσίας και διάσπασης. Η αντίδραση Πολάκη και Παππά στη θέση της Ρένας Δούρου για «μονομέτωπο κατά της δεξιάς» δείχνει πως το θέμα θα ταλανίσει τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να υπάρχει καθαρή λύση. Ο Π. Πολάκης, λογικά, δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του την «Έντιμη Ελλάδα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Από τη στιγμή που οι εκλογές πάνε την άνοιξη και μετά, κόμμα Σαμαρά δύσκολα θα δούμε πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, βλέπετε, έχει αποφασίσει να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του κοντά στις εκλογές. Μην ξεγελαστείτε όμως, το κόμμα θα γίνει... 1.000%!

- Είναι αμφίβολο αν ο χρόνος ευνοήσει την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που στις δημοσκοπήσεις σημειώνει πτώση, ενώ η Νίκη πιέζεται αφόρητα και –όπως και η Νέα Αριστερά– δεν συγκεντρώνει ούτε το 1% στις δημοσκοπήσεις!

-Την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού δεν δείχνει να την ευνοούν οι εκλογές ούτε το φθινόπωρο ούτε την άνοιξη, καθώς η πτώση της είναι συνεχής.