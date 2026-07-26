Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Έρχονται στη δικαιοσύνη και άλλες υποθέσεις.

Το εκλογικό τοπίο μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι «εκλογές δεν γίνονται το φθινόπωρο» το πολιτικό τοπίο δείχνει να ξεκαθαρίζει: Οι κάλπες στη χώρα θα στηθούν στα τέλη της προσεχούς άνοιξης.

Μέχρι τότε όμως η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί μεταξύ άλλων, αντιμέτωπη και με μεγάλες δικαστικές υποθέσεις, ενώ όπως όλα δείχνουν έρχονται και άλλα σκάνδαλα.

Ας δούμε κάποιες από τις σημαντικές δίκες που αναμένονται έως το προσεχές καλοκαίρι:

-Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου το πολύ θα έχει ληφθεί απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για το αν θα στηθεί το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς έχει εισηγηθεί την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου αλλά και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, καθώς και τριών ακόμα μη πολιτικών προσώπων, για αλλοίωση του χώρου του αδικήματος (το λεγόμενο «μπάζωμα») ενώ ενδιαφέρον είναι αν θα προκύψει πως η αλλοίωση έγινε κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού. Με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα η εισήγηση του αντιεισαγγελέα δεν γίνεται δεκτή, στο τέλος του χρόνου θα έχουμε το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο και πριν τις εκλογές την απόφασή του.

-Το ενδεχόμενο ενός δευτέρου Ειδικού Δικαστηρίου αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή αλλά και επτά πρώην Γενικούς Γραμματείς υπουργείων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πάλι για την τραγωδία των Τεμπών. Η ολοκλήρωση της ανάκρισης αναμένεται στο τέλος του χρόνου και η απόφαση για τη σύσταση του Ειδικού Δικαστηρίου δεν μπορεί παρά να ληφθεί παρά πριν τις ερχόμενες εκλογές εφόσον όντως αυτές πραγματοποιηθούν από το τέλος της άνοιξης και μετά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Για τις 11 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η δευτεροβάθμια δίκη τεσσάρων ιδιωτών, μεταξύ των οποίων και ο Ταλ Ντίλιαν, για το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ενδιαφέρον της δίκης αυτής είναι τεράστιο, τόσο σε ποινικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, με το Μαξίμου να καταβάλλει πρωτοφανείς προσπάθειες να εκπέσουν οι βαρύτατες πρωτόδικες ποινές, σχεδιάζοντας ακόμα και αλλαγή νομοθεσίας! Στόχος οι κατηγορούμενοι να μην προβούν σε αποκαλύψεις, αλλά και η αναβολή της δίκης για μετά τις εκλογές!

-Από τον Οκτώβριο ξεκινούν οι δίκες των βουλευτών της ΝΔ που κατηγορούνται για συμμετοχή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις 2 Οκτωβρίου έχει οριστεί η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, στις 27 Οκτωβρίου του Χρήστου Μπουκώρου, για τις 30 του ιδίου μηνός η δίκη Μάξιμου Συνετάκη και για τις 12 Δεκεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα.

Εν τω μεταξύ αναμένονται και άλλες δικογραφίες, όπως πχ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έναν πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη -σύμφωνα με τις πληροφορίες- να διερευνάται για εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Στο θέμα το Dnews θα επανέλθει.