Η ανακοίνωση με τα ονόματα των αποσπασμένων για την νέα σχολκή χρονιά 2026-2027.

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που αφορά τις αποσπάσεις και τις τροποποιήσεις αποσπάσεων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές εκπαίδευσης και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Με την απόφαση καθορίζονται οι μετακινήσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες στις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στις σχολικές μονάδες, καθώς και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Η απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες με τα ονόματα των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που αποσπώνται, τις περιοχές ή τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. τοποθέτησης, καθώς και τις περιπτώσεις τροποποίησης ήδη εκδοθεισών αποφάσεων απόσπασης. Οι αποσπώμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των υπηρεσιακών φορέων.

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