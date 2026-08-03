Πρόκειται για το πρόγραμμα FinStart που απευθύνεται σε 40.000 μαθητές όπου και θα εκπαιδευτούν σε χρηματοοικονομικές δεξιότητες, Τεχνητή Νοημοσύνη και βιωματική μάθηση.

Ένα νέο πρόγραμμα που φέρνει τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στη σχολική καθημερινότητα δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων τους και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης οικονομικής και ψηφιακής εποχής.

Το πρόγραμμα «FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή» απευθύνεται σε 40.000 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας 2026-2030. Στόχος του νέου προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες και να αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στις καθημερινές τους αποφάσεις.

Μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές δράσεις θα μάθουν να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα χρήματά τους, να οργανώνουν ανάγκες και δαπάνες, να σχεδιάζουν προσωπικό και οικογενειακό προϋπολογισμό,

να αξιολογούν οικονομικές επιλογές, να αναγνωρίζουν κινδύνους από ψηφιακές συναλλαγές και οικονομικές απάτες και να προστατεύονται από παραπλανητικές πρακτικές και υπερχρέωση. Το FinStart δεν θα περιοριστεί στη θεωρητική διδασκαλία, αλλά θα αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, εφαρμογές μάθησης, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις και βιωματικά εργαστήρια.

FinStart: Τεχνητή Νοημοσύνη και οικονομικός εγγραμματισμός γίνονται μάθημα στα σχολεία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνδέουν την οικονομική γνώση με την τεχνολογία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται επίσης ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία αυτοαξιολόγησης, τεστ γνώσεων, εφαρμογές σχεδιασμού προϋπολογισμού, μαθητικοί διαγωνισμοί, Οικονομική Ολυμπιάδα, θερινά σχολεία και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

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Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών, των Συμβούλων Εκπαίδευσης και των γονέων, ώστε η χρηματοοικονομική εκπαίδευση να αποτελέσει μια συνολική προσπάθεια που θα ξεκινά από το σχολείο και θα συνεχίζεται στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το σχολείο πρέπει να παρέχει στους νέους όχι μόνο γνώσεις, αλλά και δεξιότητες ζωής. Όπως ανέφερε, ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε νέο άνθρωπο, ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπεύθυνες αποφάσεις, να αναγνωρίζει κινδύνους και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ειδικότερα σημείωσε ότι «Με το πρόγραμμα FinStart επενδύουμε σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση που αξιοποιεί την τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιωματική μάθηση, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο των εκπαιδευτικών, των Συμβούλων Εκπαίδευσης και της οικογένειας. Διαμορφώνουμε πολίτες με κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση απέναντι στις προκλήσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής». Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά, θα αξιολογηθεί και στη συνέχεια αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες σχολικές μονάδες.