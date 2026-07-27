Νέα χρηματοδότηση για το ΟΠΑ – Αγορά ακινήτου με πόρους του Υπουργείου Παιδείας

Με το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την αγορά ακινήτου που θα καλύψει τις αυξημένες στεγαστικές ανάγκες του Ιδρύματος.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και πραγματοποιείται μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030 του ΥΠΑΙΘΑ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης».

Στόχος της δράσης είναι η εξασφάλιση σύγχρονων και λειτουργικών χώρων για τη στέγαση γραφείων μελών ΔΕΠ, διοικητικών υπηρεσιών, αλλά και η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών ανακαίνισης και προσαρμογής του νέου χώρου στις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση των υποδομών της ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για διδασκαλία, έρευνα και διοικητική λειτουργία στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι η χρηματοδότηση αποτελεί έμπρακτη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου και επένδυση στις υποδομές που θα ενισχύσουν την εκπαίδευση και την έρευνα τα επόμενα χρόνια.

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Όπως ανέφερε «Η χρηματοδότηση 6,5 εκατ. ευρώ για τις στεγαστικές ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου αποτελεί για εμάς σταθερή πολιτική επιλογή. Δεν περιοριζόμαστε στη διαχείριση των καθημερινών αναγκών. Επενδύουμε με σχέδιο στις υποδομές που θα στηρίξουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διοικητική λειτουργία των Ιδρυμάτων για τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε πανεπιστήμια σύγχρονα, εξωστρεφή και ανταγωνιστικά, με χώρους αντάξιους του έργου των ανθρώπων τους. Κάθε ευρώ που κατευθύνεται στην Παιδεία είναι επένδυση στη γνώση, στην κοινωνική κινητικότητα, στις δυνατότητες της νέας γενιάς και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας»