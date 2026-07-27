Η λίστα με τις σχολικές αργίες - Ο οδικός χάρτης για τις μέρες μαθημάτων και ανάπαυλας για τους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 έχει ξεκινήσει. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για μια ακόμη σχολική διαδρομή, η οποία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027.

Η νέα χρονιά θα περιλαμβάνει τις καθιερωμένες σχολικές αργίες, τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, τις εθνικές επετείους, αλλά και τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Το σχολικό ημερολόγιο αποτελεί κάθε χρόνο έναν σημαντικό «οδηγό» για την εκπαιδευτική και όχι μόνο κοινότητα, καθώς βοηθά στον προγραμματισμό μαθητών, οικογενειών και εκπαιδευτικών.

Η επιστροφή στα θρανία – Αγιασμός στις 11 Σεπτεμβρίου

Η σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκινά επίσημα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλα τα σχολεία της χώρας. Οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις τους, γνωρίζουν τους νέους εκπαιδευτικούς και ξεκινά η εκπαιδευτική διαδικασία. Από την πρώτη ημέρα, οι σχολικές μονάδες μπαίνουν σε πλήρη λειτουργία για την οργάνωση του προγράμματος, τη διαχείριση των τμημάτων και τον προγραμματισμό των δράσεων της χρονιάς .Η ουσιαστική έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, όταν θα ξεκινήσει το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το εκλογικό «παράθυρο» της άνοιξης του 2027

Δεδομένου ότι το αργότερο μέχρι την άνοιξη του 2027 θα προκηρυχθούν και θα διεξαχθούν εκλογές πρέπει να υπολογιστεί ότι αυτή η εξέλιξη επηρεάζει αναπόδραστα και τη λειτουργία των σχολείων. Βάσει νόμου λόγω της διενέργειας των εκλογών τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή και τη Δευτέρα που προηγείται και έπεται της εκλογικής διαδικασίας καθώς θα λειτουργήσουν ως εκλογικά κέντρα οπότε θα χρειαστούν η απαραίτητη διαμόρφωση των αιθουσών πριν και μετά τις εκλογές ώστε να συνεχιστεί μετά ανεμπόδιστα η εκπαιδευτική διαδικασία. Το ίδιο θα συμβεί και στον δεύτερο γύρο σε περίπτωση που δεν θα προκύψει αυτοδυναμία. Μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί πολλά σενάρια για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών όμως καμία εξ αυτών δεν θεωρείται τελεσίδικη. Bεβαια δεν αποκλείεται και το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο που έχει προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι σχολικές αργίες και διακοπές της χρονιάς για τους μαθητές: Η λίστα

28η Οκτωβρίου – Η επέτειος του «Όχι»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου πέφτει φέτος Τετάρτη.

Οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακά την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ την Τετάρτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της επίσημης αργίας.

17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου

Η επέτειος του Πολυτεχνείου πέφτει Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Τα σχολεία θα πραγματοποιήσουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης με αφιερώματα και παρουσιάσεις, χωρίς κανονικά μαθήματα.

Διακοπές Χριστουγέννων 2026-2027

Η πρώτη μεγάλη περίοδος ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς θα είναι οι διακοπές των Χριστουγέννων. Τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν μετά το σχόλασμα της Τετάρτης 23 Δεκεμβρίου και να ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου . Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν παραδοσιακά τη μεγαλύτερη ανάπαυλα του χειμερινού εξαμήνου.

Καθαρά Δευτέρα – Το πρώτο τριήμερο

Η Καθαρά Δευτέρα το 2027 θα εορταστεί στις 15 Μαρτίου. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο τριήμερο της χρονιάς, δίνοντας μια μικρή ανάσα πριν από την τελική ευθεία προς τις ανοιξιάτικες εξετάσεις.

25η Μαρτίου

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου πέφτει Πέμπτη. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την επόμενη ημέρα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας.

Πάσχα 2027 – Οι ανοιξιάτικες διακοπές

Το Πάσχα του 2027 θα εορταστεί στις 2 Μαΐου, καθώς είναι μία από τις πιο όψιμες ημερομηνίες των τελευταίων ετών. Τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 και οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Πρωτομαγιά 2027 – Ανατροπή με τον φετινό εορτασμό

Η Πρωτομαγιά το 2027 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Καθώς πρόκειται για υποχρεωτική αργία, η αργία μεταφέρεται στην πρώτη εργάσιμη ημέρα, η οποία αναμένεται να είναι η Τρίτη 4 Μαΐου.

Το τελευταίο κουδούνι στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας θα χτυπήσει την Τρίτη 15 Ιουνίου και το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι προαγωγικές και απολυτήριεες εξετάσεις στα Γυμνάσια ενόσω θα είναι σε εξέλιξη οι Πανελλήνιες 2027.