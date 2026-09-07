Περισσότεροι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Μια σημαντική αλλαγή στην ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων φέρνει το νέο μέτρο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Από τον Νοέμβριο του 2026, περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λαμβάνουν κάθε χρόνο 400 ευρώ, με τη βασική αλλαγή να αφορά πλέον την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Έτσι, η ενίσχυση δεν θα περιορίζεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα αφορά όλους τους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος ή την περιουσιακή τους κατάσταση.

Από τα 300 στα 400 ευρώ

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά το ύψος της ενίσχυσης. Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ και από τα 300 ευρώ που προβλέπονταν μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.

Πρόκειται για καθαρό ποσό, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο και θα είναι επιπλέον της ετήσιας αύξησης των συντάξεων.

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση αυξάνει τόσο το ποσό της παροχής όσο και τον αριθμό των δικαιούχων, διευρύνοντας σημαντικά την περίμετρο του μέτρου.

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Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων αποτελεί τη σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη μορφή της ενίσχυσης.

Μέχρι σήμερα, η χορήγηση της παροχής εξαρτιόταν από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, με αποτέλεσμα να αποκλείονται συνταξιούχοι που ξεπερνούσαν τα προβλεπόμενα όρια.

Με το νέο καθεστώς, το ηλικιακό κριτήριο είναι αυτό που καθορίζει κατά κύριο λόγο τους δικαιούχους. Ο αριθμός τους αυξάνεται έτσι από περίπου 1,87 εκατομμύρια σε 2,2 εκατομμύρια.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβάλλεται στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ενώ δικαιούχοι θα είναι επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για χήρες και χήρους. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας ως μοναδικό εισόδημα θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από το 60ό έτος της ηλικίας τους και όχι από το 65ο.

Κάθε Νοέμβριο η πληρωμή

Το μέτρο είναι μόνιμου χαρακτήρα και δεν πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση. Η πρώτη καταβολή των 400 ευρώ θα γίνει τον Νοέμβριο του 2026 και στη συνέχεια το ποσό θα καταβάλλεται κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα.

Η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να δημιουργήσει μια σταθερή ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους, με το νέο ποσό των 400 ευρώ να πλησιάζει, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, την εθνική σύνταξη, η οποία σήμερα ανέρχεται στα 446 ευρώ.