Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 52 σεντς ή 0,54%, στα 96,80 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι νέες επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία που κινούνται στα Στενά του Ορμούζ και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές εντείνουν τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 52 σεντς ή 0,54%, στα 96,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 92,14 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 66 σεντς ή 0,72%.

Οι νέες αυξήσεις έρχονται μετά από μια ιδιαίτερα ισχυρή εβδομάδα για την αγορά ενέργειας. Το Μπρεντ κατέγραψε άνοδο 7,8% την περασμένη εβδομάδα και το αμερικανικό αργό σχεδόν 10%, καθώς η επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιόρισε τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς.

Επιθέσεις σε ιρανικά πετρελαιοφόρα

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Σάββατο τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ένα από αυτά βρισκόταν ανοικτά της νήσου Χαργκ, κοντά στον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Από την πλευρά του, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, κινούνταν μέσω μη εξουσιοδοτημένων διαδρομών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τρία ακόμη αμερικανικά πλοία σε άλλες περιοχές.

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«Σημαντική κλιμάκωση» στη θαλάσσια σύγκρουση

Η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Marisks χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Σαββάτου «σημαντική κλιμάκωση της θαλάσσιας σύγκρουσης», επισημαίνοντας ότι τα εμπορικά δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούνται πλέον ως μέσα αμοιβαίας οικονομικής πίεσης.

Η ένταση έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη ναυσιπλοΐα. Κατά μέσο όρο μόλις 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων την ημέρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο δεκαήμερο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, αριθμός που αποτελεί τον χαμηλότερο από τον Μάιο.

Παράλληλα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τι αποφάσισε ο ΟΠΕΚ+

Στο μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής πετρελαίου για τον Οκτώβριο, μετά τη συνεδρίαση της Κυριακής. Η συμμαχία των πετρελαιοπαραγωγών καλείται να συμφωνήσει σε νέες ποσοστώσεις πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα για την παραγωγή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι μια παρατεταμένη αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, με ελεγχόμενες στρατιωτικές ενέργειες κατά διαστήματα, εξέλιξη που θα μπορούσε να καθυστερήσει την πλήρη αποκατάσταση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι εξαγωγές ενδέχεται να παραμείνουν περιορισμένες για το υπόλοιπο του 2026 και να αρχίσουν να ανακάμπτουν σταδιακά προς τα τέλη του τέταρτου τριμήνου. Η επιστροφή των ροών στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση δεν αναμένεται πριν από τα τέλη του πρώτου ή τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2027.