Ποίοι μένουν εκτός. Η ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο και, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, διευρύνεται ώστε να καλύπτει συνολικά περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη ενίσχυση των 300 ευρώ, όμως σε πραγματικούς όρους η διαφορά είναι περιορισμένη.

Η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους από τα 300 στα 400 ευρώ παρουσιάζεται ως ένα σημαντικό μέτρο στήριξης απέναντι στις αυξημένες οικονομικές πιέσεις. Ωστόσο, πίσω από την εξαγγελία των 400 ευρώ υπάρχουν αρκετές αστοχίες και εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους που εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.

Η ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο και, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, διευρύνεται ώστε να καλύπτει συνολικά περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη ενίσχυση των 300 ευρώ, όμως σε πραγματικούς όρους η διαφορά είναι περιορισμένη.

Αν τα επιπλέον 100 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης επιμεριστούν στους δώδεκα μήνες του έτους, αντιστοιχούν σε μόλις 8,33 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή, η πραγματική πρόσθετη στήριξη για έναν συνταξιούχο μεταφράζεται σε λιγότερο από 28 λεπτά την ημέρα.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο μια τέτοια αύξηση μπορεί να καλύψει τις απώλειες που προκαλεί η ακρίβεια. Οι τιμές στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα ενοίκια, στα φάρμακα και στις καθημερινές ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα ακόμη και μια φαινομενικά μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση να εξανεμίζεται γρήγορα.

Ποιοι μένουν εκτός

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά το ηλικιακό όριο. Η ενίσχυση αφορά τους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός αρκετοί συνταξιούχοι μικρότερης ηλικίας, ακόμη και όταν λαμβάνουν ιδιαίτερα χαμηλές συντάξεις.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανθρώπων που συνταξιοδοτήθηκαν στα 62 έχοντας συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για παράδειγμα λόγω εργασίας σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ένας συνταξιούχος με σύνταξη 600 ή 700 ευρώ μπορεί να αντιμετωπίζει ακριβώς τις ίδιες ή και μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά να μην λαμβάνει την ίδια ενίσχυση.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί και ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος. Αν η προϋπόθεση συνδέεται με το προηγούμενο έτος, δημιουργούνται περιπτώσεις όπου δύο άνθρωποι με διαφορά λίγων ημερών ή μηνών μπορεί να αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο η αύξηση της ενίσχυσης στα 400 ευρώ, αλλά και το αν τα κριτήρια είναι πραγματικά δίκαια και αν λαμβάνουν υπόψη την πραγματική οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων.

Η αύξηση των συντάξεων έρχεται τον Δεκέμβριο

Την ίδια στιγμή, οι συνταξιούχοι θα δουν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2026 την αύξηση των κύριων συντάξεων που αφορά τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027. Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, η αύξηση υπολογίζεται περίπου στο 2,6%, χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο.

Και εδώ, όμως, τα ποσά που προκύπτουν είναι σχετικά περιορισμένα, ιδιαίτερα για όσους λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις. Με αύξηση 2,6%, ένας συνταξιούχος με σύνταξη 600 ευρώ θα δει περίπου 15,60 ευρώ τον μήνα επιπλέον, δηλαδή περίπου 52 λεπτά την ημέρα.

Για σύνταξη 800 ευρώ, η αύξηση διαμορφώνεται περίπου στα 20,80 ευρώ τον μήνα, ή περίπου 69 λεπτά την ημέρα. Στα 1.000 ευρώ, η αύξηση φτάνει περίπου τα 26 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 87 λεπτά την ημέρα.

Για σύνταξη 1.200 ευρώ, προκύπτουν περίπου 31,20 ευρώ τον μήνα, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ περίπου 39 ευρώ τον μήνα. Τέλος, σε σύνταξη 2.000 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 52 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 1,73 ευρώ την ημέρα.

Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά, καθώς το τελικό ποσοστό θα εξαρτηθεί από τα οριστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Το βασικό ερώτημα, πάντως, παραμένει: μπορούν 8,33 ευρώ τον μήνα από την πρόσθετη ετήσια ενίσχυση και μια αύξηση 2,6% στις συντάξεις να αντισταθμίσουν το κόστος ζωής; Για χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, η απάντηση δύσκολα μπορεί να είναι καταφατική.