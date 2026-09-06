Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου 5/9 στην ομιλία του στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους που αναμένεται να καταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2027.

«Στο Δημόσιο, τώρα, θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια, από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές. Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ.

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Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ, θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 2027, επιπλέον 424 ευρώ το 2028. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν έναν ακόμα μισθό» ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Dnews και ο Θανάσης Κουκάκης σε ετήσια βάση, τα 500 ευρώ μικτά αντιστοιχούν σε μόλις 41,7 ευρώ μικτά τον μήνα, εάν το ποσό επιμεριστεί στους 12 μήνες. Πρόκειται επομένως για ένα ισχνό βοήθημα σε σχέση με έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό, παρότι η μονιμοποίησή του δημιουργεί ένα σταθερό πρόσθετο εισόδημα για τους εργαζομένους του Δημοσίου.

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Η κυβέρνηση εντάσσει το μέτρο σε ένα ευρύτερο πακέτο αυξήσεων για το Δημόσιο. Από την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται επίσης αύξηση του κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.