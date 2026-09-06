Πρόκειται για έναν νέο λογαριασμό μακροχρόνιας αποταμίευσης, ο οποίος θα μπορεί να ανοίγει μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Έναν «κλειστό κουμπαρά» για κάθε παιδί, στον οποίο το κράτος θα βάζει ένα ευρώ για κάθε ευρώ που αποταμιεύουν οι γονείς, εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, παρουσιάζοντας τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά».

Πρόκειται για έναν νέο λογαριασμό μακροχρόνιας αποταμίευσης, ο οποίος θα μπορεί να ανοίγει μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού και θα παραμένει κλειδωμένος μέχρι την ενηλικίωσή του.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν έως 1.200 ευρώ ετησίως και το Δημόσιο θα καταθέτει ισόποσο ποσό, έως επίσης 1.200 ευρώ τον χρόνο. Το ανώτατο αυτό όριο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Με άλλα λόγια, εάν μία οικογένεια αποταμιεύει 100 ευρώ τον μήνα για το παιδί της, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ, διπλασιάζοντας την ετήσια εισφορά στον λογαριασμό.

Έτσι, με το αρχικό ετήσιο όριο των 1.200 ευρώ, οι συνολικές καταθέσεις γονέων και Δημοσίου θα μπορούν να φτάνουν έως τα 2.400 ευρώ τον χρόνο. Καθώς, όμως, το ανώτατο όριο εισφοράς θα αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω κατά 10% ανά πενταετία, θα αυξάνεται αντίστοιχα τόσο το μέγιστο ποσό που θα μπορούν να καταθέτουν οι γονείς όσο και η ισόποση κρατική συμμετοχή.

Το κεφάλαιο θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, ώστε να αποκτήσει ένα σημαντικό οικονομικό «μαξιλάρι» για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.

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Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, εάν οι γονείς αποταμιεύουν 100 ευρώ κάθε μήνα, το παιδί μπορεί να βρεθεί στα 18 του χρόνια με ένα ποσό άνω των 60.000 ευρώ. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την παρέμβαση «πολύ καινοτόμο» και «ριζοσπαστική», δίνοντας έμφαση και στον δεύτερο στόχο του μέτρου: την ενίσχυση της αποταμιευτικής κουλτούρας των ελληνικών νοικοκυριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» αποτέλεσε εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία έγινε αποδεκτή από τον πρωθυπουργό.

Τι είχε προτείνει το ΙΟΒΕ τον Μάιο

Η κυβερνητική πρωτοβουλία έρχεται λίγους μήνες μετά την πρόταση που παρουσίασε το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο της μελέτης «Αποταμιευτικός Λογαριασμός Νοικοκυριών για Επενδύσεις στην Κεφαλαιαγορά» που παρουσιάσθηκε τον Μάιο.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρισκόταν ο Παιδικός Αποταμιευτικός Επενδυτικός Λογαριασμός (ΠΑΠΕΛ). Το ΙΟΒΕ πρότεινε να ανοίγει αποταμιευτικός λογαριασμός ανηλίκου με τη γέννηση κάθε παιδιού, με τα χρήματα να επενδύονται μακροπρόθεσμα. Οι γονείς θα είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν προαιρετικές εισφορές, ενώ προβλεπόταν και οικονομική επιβράβευσή τους από το Δημόσιο όταν αποταμίευαν στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς όταν το παιδί ενηλικιωνόταν.

Η ομοιότητα με το μέτρο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός βρίσκεται κυρίως στον μηχανισμό της κρατικής συμμετοχής. Ειδικότερα, η πρόταση του ΙΟΒΕ προέβλεπε ότι το Δημόσιο θα μπορούσε είτε να επιδοτεί το αρχικό άνοιγμα του λογαριασμού με τη γέννηση του παιδιού είτε να συμπληρώνει την αποταμίευση των γονέων αναλογικά με το ποσό που εκείνοι κατέθεταν κάθε μήνα.

Στα σενάρια που είχε επεξεργαστεί το ΙΟΒΕ, μάλιστα, για κάθε μηνιαία εισφορά των γονέων το Δημόσιο θα κατέβαλλε ισόποση εισφορά, με πλαφόν 5 ευρώ στο σενάριο χαμηλού κινήτρου ή 10 ευρώ στο σενάριο υψηλού κινήτρου. Εξεταζόταν επίσης συμπληρωματική εφάπαξ κρατική επιδότηση 200 ευρώ κατά τη δημιουργία του λογαριασμού για κάθε νέα γέννηση.

Η πρόταση του ΙΟΒΕ ήταν πάντως ευρύτερη από έναν απλό καταθετικό «κουμπαρά». Ο ΠΑΠΕΛ είχε σχεδιαστεί ως επενδυτικός αποταμιευτικός λογαριασμός: οι πόροι θα μπορούσαν να τοποθετούνται σε πιστοποιημένα επενδυτικά προϊόντα, με επιλογές διαφορετικού βαθμού κινδύνου και με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. Προβλέπονταν επίσης αφορολόγητες αποδόσεις και μερίσματα.

Το ΙΟΒΕ πρότεινε ακόμη ο παιδικός λογαριασμός να μπορεί να δημιουργείται ακόμη και αυτόματα, σε σύνδεση με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενώ έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στην απλότητα, τη διαφάνεια και τη δυνατότητα μεταφοράς των χρημάτων μεταξύ διαφορετικών διαχειριστών.