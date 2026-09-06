Το πακέτο της ΔΕΘ, συνολικού ύψους περίπου 2,2 δισ. ευρώ απλώνεται χρονικά από το φθινόπωρο του 2026 έως και το τέλος της τετραετίας.

Με παροχές σε... δόσεις και με το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων να ξεδιπλώνεται μέσα στο 2027, η κυβέρνηση διαμορφώνει το οικονομικό οπλοστάσιο με το οποίο θα επιχειρήσει να φτάσει έως τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Το πακέτο της ΔΕΘ, συνολικού ύψους περίπου 2,2 δισ. ευρώ απλώνεται χρονικά από το φθινόπωρο του 2026 έως και το τέλος της τετραετίας. Το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται αναπόφευκτα στο εκλογικό 2027. Είναι η χρονιά κατά την οποία αναμένεται να γίνει αισθητό το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων στο διαθέσιμο εισόδημα, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να μετατρέψει το δημοσιονομικό περιθώριο σε ένα χειροπιαστό αφήγημα για την οικονομία και την καθημερινότητα.

Το πρώτο «κύμα»

Η αρχή του πακέτου παροχών γίνεται ήδη από το φθινόπωρο του 2026. Στις 25 Σεπτεμβρίου προβλέπεται η αναδρομική καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, ενώ από την 1η Νοεμβρίου ξεκινά η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών.

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο, ωστόσο, είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026. Τότε συμπίπτουν η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025, η καταβολή του διπλού ενοικίου στους δικαιούχους γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς και η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

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Ακολουθούν στα τέλη Δεκεμβρίου οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, βάσει της πορείας του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Το 2027 ανοίγει η «βεντάλια»

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 το πακέτο διευρύνεται. Προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και μείωση κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος, από 6,9 σε 3,45 ευρώ/MWh.

Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσουν δύο ακόμη παρεμβάσεις με ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα: ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» και το «Σπίτι μου 3», με αιχμή τους νέους και το στεγαστικό πρόβλημα. Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα βρίσκεται άλλωστε στο επίκεντρο του σχεδιασμού που έχει παρουσιαστεί ενόψει της ΔΕΘ.

Τον Μάρτιο του 2027, με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, ακολουθεί η κατάργηση του φόρου σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Ο επόμενος κρίσιμος σταθμός έρχεται την 1η Απριλίου 2027, με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η αναπροσαρμογή περνά και στο Δημόσιο μέσω αντίστοιχης οριζόντιας αύξησης των αποδοχών, ενώ παράλληλα προβλέπεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά **0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Πρόκειται για μία από τις παρεμβάσεις με το ευρύτερο ακροατήριο, καθώς αφορά άμεσα εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών βρισκόταν ήδη στον βασικό κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2027.

Το διάστημα από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου του 2027 αποτελεί ένα ακόμη κομβικό σημείο.

Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα αρχίσει να αποτυπώνεται στην πράξη ένα πακέτο φορολογικών μειώσεων ύψους 884 εκατ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με τις αλλαγές που έχουν ισχύ για το φορολογικό έτος 2026.

Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται οι αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, οι ελαφρύνσεις για τους αγρότες, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες φορολογικές παρεμβάσεις.

Το ημερολόγιο των παροχών δεν σταματά την άνοιξη. Στις 30 Νοεμβρίου 2027 προβλέπεται νέα καταβολή της επιστροφής ενοικίου και της μόνιμης ενίσχυσης των 400 ευρώ. Στα τέλη Δεκεμβρίου ακολουθούν οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα προγραμματίζεται η πρώτη καταβολή του μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους.

Τα μέτρα μετά το 2027

Η κυβέρνηση, ωστόσο, κρατά και δεύτερη γραμμή παρεμβάσεων για τα επόμενα χρόνια. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% από το φορολογικό έτος 2027, ενώ στις επιχειρήσεις η αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου σχεδιάζεται να αρχίσει από το φορολογικό έτος 2028, με ετήσια μείωση κατά 5% και τελικό στόχο το 50%.

Ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τις αποδοχές στο Δημόσιο.

Στην Αττική, το τέλος επιτηδεύματος προβλέπεται να μειωθεί κατά 50% το 2028 και να καταργηθεί πλήρως το 2029, ενώ στον ενεργειακό σχεδιασμό περιλαμβάνεται σταδιακή μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2027-2029.