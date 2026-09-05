Η κυβέρνηση παρουσιάζει την αύξηση ως ενίσχυση.

Πάνω από τα 950 ευρώ το 2027 και στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με τη νέα κυβερνητική δέσμευση που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Πίσω όμως από τις κυβερνητικές εξαγγελίες για αυξήσεις στους εργαζομένους υπάρχει και η άλλη πλευρά της εξίσωσης: το κόστος. Και αυτό δεν το αναλαμβάνει το κράτος, αλλά οι επιχειρήσεις που καλούνται να καταβάλουν υψηλότερους μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζομένους τους.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει την αύξηση ως ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ωστόσο για χιλιάδες επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες, η άνοδος του κατώτατου μισθού σημαίνει μεγαλύτερο μισθολογικό κόστος. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσα περισσότερα θα πάρει ο εργαζόμενος, αλλά και πόσο θα κοστίσει η συγκεκριμένη πολιτική στην επιχείρηση που καλείται να τα καταβάλει.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες συνοδεύονται από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα που αντιστοιχει σε 0,25 για εργοδότες και 0,25 για εργαζόμενους. Μείωση που για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αρκεί.

Έτσι, πίσω από τους πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για τον «νέο» κατώτατο μισθό, τίθεται ένα κρίσιμο ζήτημα: ποιος τελικά πληρώνει τον λογαριασμό.