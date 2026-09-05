Εφόσον το επίδομα δοθεί οριζόντια στο σύνολο του τακτικού προσωπικού, θα μπορούσε να αφορά περίπου 600.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Εφόσον το επίδομα δοθεί οριζόντια στο σύνολο του τακτικού προσωπικού, θα μπορούσε να αφορά περίπου 600.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Πρόκειται για ένα μέτρο που είχε αποκαλύψει από το πρωί το DNEWS.

Μία από τις «εκπλήξεις» που αναμένεται να κρύβει η σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς στις παρεμβάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνεται η καθιέρωση μόνιμου επιδόματος, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε Μάρτιο.

Πρόκειται για μια νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση, με τις τελικές λεπτομέρειες και κυρίως το ύψος του ποσού να παραμένουν μέχρι στιγμής ανοιχτά. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσους εργαζόμενους θα μπορούσε να καλύψει το μέτρο και ποιος θα είναι ο δημοσιονομικός λογαριασμός ανάλογα με το ποσό που τελικά θα επιλεγεί.

Η ανάλυση των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου, με βάση τα δεδομένα του Ιουνίου 2026, δείχνει ότι το τακτικό προσωπικό εκτός ΝΠΙΔ ανέρχεται σε 571.890 εργαζόμενους. Εάν στην περίμετρο προστεθούν και οι 27.701 εργαζόμενοι που καταγράφονται ως τακτικό προσωπικό ΝΠΙΔ, η δυνητική δεξαμενή των δικαιούχων ανεβαίνει στους 599.591.

Με άλλα λόγια, εφόσον το επίδομα δοθεί οριζόντια στο σύνολο του τακτικού προσωπικού αυτών των κατηγοριών, θα μπορούσε να αφορά περίπου 600.000 δημοσίους υπαλλήλους.

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Το δημοσιονομικό κόστος

Σε ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο το ετήσιο επίδομα καθοριστεί στα 500 ευρώ, το ακαθάριστο δημοσιονομικό κόστος για 599.591 δικαιούχους θα διαμορφωνόταν σε περίπου 299,8 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Εάν το ποσό έφτανε τα 1.000 ευρώ, ο αντίστοιχος λογαριασμός θα άγγιζε τα 599,6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Εάν, από την άλλη πλευρά, η περίμετρος του μέτρου περιοριστεί αποκλειστικά στους 571.890 εργαζόμενους του τακτικού προσωπικού εκτός ΝΠΙΔ, τότε ένα επίδομα 500 ευρώ θα κόστιζε περίπου 285,9 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ για ενίσχυση 1.000 ευρώ το κόστος θα έφτανε περίπου τα 571,9 εκατ. ευρώ.

Τα 500 και 1.000 ευρώ αποτελούν σενάρια υπολογισμού και όχι επιβεβαιωμένα ποσά του υπό εξέταση επιδόματος. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης, όπως και τα κριτήρια και η ακριβής περίμετρος των δικαιούχων, μένει να αποσαφηνιστούν στις σημερινές ανακοινώσεις.