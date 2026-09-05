Επίδομα 400 ευρώ(100 ευρώ επιπλέον) από το Νοέμβριο 2026 στις συντάξεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.
Πρόκειται για το γνωστό επίδομα 300 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 100 ευρώ, ωστόσο οι δικαιούχοι θα είναι οι άνω των 65 ετών.
Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά πλέον περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, διευρύνοντας έτσι το μέτρο σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.
Η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των δικαιούχων κατά περίπου 420.000 άτομα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ακόμη:
Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα
Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€
(1.300€ με τριετίες)
Μέχρι τον Ιανουάριο 2028
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027 (μαζί με την αύξηση του κατώτατου)
Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.
Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.