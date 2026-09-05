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Πρόκειται για το γνωστό επίδομα 300 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 100 ευρώ, ωστόσο οι δικαιούχοι θα είναι οι άνω των 65 ετών.

Επίδομα 400 ευρώ(100 ευρώ επιπλέον) από το Νοέμβριο 2026 στις συντάξεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.

Πρόκειται για το γνωστό επίδομα 300 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 100 ευρώ, ωστόσο οι δικαιούχοι θα είναι οι άνω των 65 ετών.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά πλέον περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, διευρύνοντας έτσι το μέτρο σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των δικαιούχων κατά περίπου 420.000 άτομα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ακόμη:

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Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€

(1.300€ με τριετίες)

Μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027 (μαζί με την αύξηση του κατώτατου)

Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.