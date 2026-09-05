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Η μείωση φόρου για τους αγρότες αφορά σε αφορολόγητο στις 20.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά σχεδόν 50.000 παραγωγούς.

Μείωση φόρων στους αγρότες και μείωση στα τεκμήρια ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ.

«Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τα κριτήρια του κύκλου των εργασιών και του αριθμού προσωπικού. Ωφελούνται πάνω από 155.000 επαγγελματίες.

Από το 2027 μειώνουμε την προκαταβολή του φόρου από 55% σε 50%

Ολοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δίνουν μικρότερο φόρο εισοδήματος από το 2027», ανέφερε.

Η μείωση φόρου για τους αγρότες αφορά σε αφορολόγητο στις 20.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά σχεδόν 50.000 παραγωγούς.

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