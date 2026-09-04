Από σταθερές σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές ο DBRS, διατηρώντας τη βαθμίδα ΒΒΒ.

O οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας τη βαθμίδα BBB, καθώς εκτιμά ότι θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ.

Ο DBRS σημειώνει πως η Κομισιόν προβλέπει ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος θα μειωθεί από 143,5% του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2026 σε 134,4% στα τέλη του 2027, καθώς η δυναμική της ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να παραμείνει σχετικά ισχυρή και προβλέπεται να συνεχιστεί η καταγραφή σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων.

DBRS: Η οικονομία έχει ανταπεξέλθει καλά στο σοκ των τιμών της ενέργειας

«Η ελληνική οικονομία έχει μέχρι στιγμής αντεπεξέλθει καλά στο σοκ των τιμών της ενέργειας, με τις αφίξεις τουριστών να συνεχίζουν να αυξάνονται έντονα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Σε ετήσια βάση, η Κομισιόν προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% το 2026 και κατά 1,6% το 2027», αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, επισημαίνει πως έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός επωφελήθηκε όχι μόνο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αύξησαν τη φορολογική συμμόρφωση και διεύρυναν τη φορολογική βάση της χώρας.

Εξάλλου, αναφέρει πως ενώ η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ορισμένα επεκτατικά μέτρα φέτος- όπως μειώσεις του φόρου εισοδήματος- η δημοσιονομική απόδοση προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή. Η Κομισιόν προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης θα ανέλθει στο 4,0% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,7% το 2027, σε σύγκριση με το 4,9% το 2025, συμπληρώνει.

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DBRS: Περιορισμένος ο πολιτικός κίνδυνος μετά τις εκλογές

Τέλος, ο DBRS αναφέρει πως παρότι οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν μια ενδεχομένως δύσκολη περίοδο για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές του επόμενου έτους, «ο πολιτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος καθώς υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων σχετικά με βασικά θέματα πολιτικής».