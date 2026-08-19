Ο χρυσός κινείται στα 4.546,80 δολάρια, ενισχυμένος κατά 126,20 δολάρια ή 2,85%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη δυναμική εμφανίζει σε άλλες ενδείξεις της αγοράς spot, με την άνοδο να ξεπερνά το 3%.

Ισχυρό ράλι καταγράφουν τα πολύτιμα μέταλλα την Τετάρτη, με τον χρυσό και το ασήμι να επιταχύνουν σημαντικά την άνοδό τους, καθώς η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να υπερδιπλασιάσει τις επαναγορές κρατικού χρέους προκάλεσε απότομη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων και ανακούφιση στις διεθνείς αγορές.

Ο χρυσός κινείται στα 4.546,80 δολάρια, ενισχυμένος κατά 126,20 δολάρια ή 2,85%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη δυναμική εμφανίζει σε άλλες ενδείξεις της αγοράς spot, με την άνοδο να ξεπερνά το 3%. Το ασήμι διαμορφώνεται στα 65,74 δολάρια, σημειώνοντας κέρδη 1,703 δολαρίων ή 2,66%. Η κίνηση σηματοδοτεί ισχυρή αντίδραση μετά τις πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν η εκτίναξη του κόστους δανεισμού διεθνώς είχε οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες τον χρυσό.

Καταλύτης για τη μεταβολή του κλίματος ήταν η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι θα αυξήσει δραστικά το μέγεθος των επαναγορών κρατικών τίτλων, εστιάζοντας στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων, το οποίο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονων πιέσεων.

Υπό τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σχεδιάζει να στοχεύσει τίτλους διάρκειας 10 έως 20 ετών και 20 έως 30 ετών, αυξάνοντας το ανώτατο μέγεθος των σχετικών πράξεων από τα 2 δισ. δολάρια σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια. Το ενισχυμένο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου και να παραμείνει σε ισχύ έως τις 4 Νοεμβρίου.

Άμεση η αντίδραση στην αγορά ομολόγων

Η αντίδραση στην αγορά ομολόγων ήταν άμεση. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε κατά περίπου 6 μονάδες βάσης προς το 4,65%, ενώ εκείνη του 30ετούς κατέγραψε πτώση περίπου 9 μονάδων βάσης, προς το 5,20%. Παράλληλα, τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινήθηκαν έντονα ανοδικά.

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Για τον χρυσό, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο, η άνοδος των πραγματικών και ονομαστικών αποδόσεων αυξάνει το κόστος ευκαιρίας της κατοχής του. Αντίθετα, η υποχώρησή τους περιορίζει αυτό το μειονέκτημα, ενισχύοντας την επενδυτική ελκυστικότητα του χρυσού. Πρόσθετη στήριξη προσφέρει η εξασθένηση του δολαρίου.

Η κίνηση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έρχεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την αμερικανική αγορά κρατικού χρέους. Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις είχαν προηγουμένως αναρριχηθεί σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο ασφάλιστρο για να διακρατούν τίτλους μεγάλης διάρκειας. Στις πιέσεις προστίθενται οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των ΗΠΑ, η μεγάλη προσφορά εταιρικού χρέους - με σημαντικό μέρος της να συνδέεται με επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη - και οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί ουσιαστικά να ενισχύσει τη ρευστότητα στο πιο ευάλωτο τμήμα της αγοράς, αγοράζοντας μεγαλύτερες ποσότητες παλαιότερων ομολόγων μεγάλης διάρκειας. Η παρέμβαση, ωστόσο, δεν αποτελεί αποπληρωμή του αμερικανικού χρέους, αλλά αναδιάρθρωση της σύνθεσης και των λήξεων των τίτλων που βρίσκονται στην αγορά.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αύξηση των επαναγορών μπορεί βραχυπρόθεσμα να προσελκύσει επενδυτές που θεωρούν πλέον ελκυστικές τις υψηλές αποδόσεις και ταυτόχρονα να αναγκάσει όσους είχαν τοποθετηθεί επιθετικά υπέρ περαιτέρω πτώσης των τιμών των ομολόγων να κλείσουν μέρος των θέσεών τους. Τονίζουν, ωστόσο, ότι δεν αλλάζει τις βασικές δημοσιονομικές προκλήσεις των ΗΠΑ ούτε τις μεγάλες ανάγκες έκδοσης νέου χρέους.

Το ενδιαφέρον των αγορών μεταφέρεται πλέον στη Federal Reserve και στα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου, καθώς οι επενδυτές αναζητούν νέα στοιχεία για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Η προοπτική διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των αποδόσεων, δημιουργεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για τα πολύτιμα μέταλλα.

Στο υπόβαθρο παραμένει και η γεωπολιτική αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία διατηρεί αυξημένη τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν κινηθεί σε υψηλά τριών εβδομάδων, καθώς η αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις στις θαλάσσιες μεταφορές και την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν η αποκλιμάκωση των αμερικανικών αποδόσεων θα αποδειχθεί διατηρήσιμη. Εφόσον οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων περιοριστούν και το δολάριο παραμείνει υπό πίεση, ο χρυσός αποκτά ισχυρότερο μακροοικονομικό υπόβαθρο για να διατηρηθεί πάνω από τα 4.500 δολάρια. Αντίθετα, μια νέα άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων ή αναζωπύρωση των φόβων για τον πληθωρισμό θα μπορούσε να επαναφέρει τη μεταβλητότητα σε μία αγορά που μέσα σε λίγες συνεδριάσεις έχει περάσει από ισχυρές ρευστοποιήσεις σε ένα εντυπωσιακό ανοδικό ξέσπασμα.