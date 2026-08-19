Η αξία των συναλλαγών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 244,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.217.687 μετοχές.

Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις πιέσεις να επικεντρώνονται στις τραπεζικές μετοχές και τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από το όριο των 2.600 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.593,57 μονάδες με πτώση 0,90%.Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 244,67 εκατ. ευρώ, από 235,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον συνολικό όγκο στα 36,13 εκατ. τεμάχια. Η εικόνα στο σύνολο του ταμπλό ήταν σαφώς πτωτική, καθώς 80 μετοχές έκλεισαν με απώλειες και μόλις 36 ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, ενώ 84 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Εντονότερες ήταν οι απώλειες στον τραπεζικό κλάδο, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει στις 3.022,8 μονάδες, υποχωρώντας κατά 1,57%. Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.619,5 μονάδες με πτώση 1,03%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 3.097,3 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,48%.

Στις τράπεζες καταγράφηκαν οι ισχυρότερες πιέσεις της ημέρας. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 2,70% στα 4,40 ευρώ, με τζίρο 31,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,44 ευρώ με απώλειες 1,90%, συγκεντρώνοντας εκ νέου τον μεγαλύτερο τζίρο της αγοράς. Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,95 ευρώ με πτώση 1,29% και συναλλαγές 21 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα περιόρισε τις απώλειες στο 0,58%, κλείνοντας στα 16,33 ευρώ με τζίρο 22,7 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία έκλεισε στα 10,44 ευρώ με απώλειες 3,69% και συναλλαγές 5,5 εκατ. ευρώ. Optima και Credia κινήθηκαν επίσης πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες περίπου 0,4%.

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Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η Lamda Development, η οποία υποχώρησε κατά 2,46% στα 6,53 ευρώ. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 52,50 ευρώ με πτώση 1,87%, επιβαρύνοντας σημαντικά την εικόνα του Γενικού Δείκτη.

Η Jumbo έχασε 1,51% και διαμορφώθηκε στα 26,10 ευρώ, ενώ η Metlen συμπλήρωσε έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, κλείνοντας στα 47,84 ευρώ με απώλειες 1,32% και τζίρο 7,7 εκατ. ευρώ. Η ΑΚΤΩΡ υποχώρησε κατά 1,18% στα 10,06 ευρώ, με συναλλαγές 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ η Allwyn έκλεισε στα 13,98 ευρώ με πτώση 1,38%. Απώλειες 1,10% σημείωσε και η Aegean, στα 12,05 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Motor Oil αποτέλεσε τον ισχυρότερο ανοδικό πόλο μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης, συνεχίζοντας για τέταρτη συνεδρίαση την άνοδό της. Η μετοχή έκλεισε στα 58,60 ευρώ με άνοδο 2,99% και ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο 21,2 εκατ. ευρώ.

Θετικό πρόσημο διατήρησε και η Helleniq Energy, η οποία ενισχύθηκε κατά 1% στα 15,15 ευρώ, με συναλλαγές 5,99 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,08 ευρώ με κέρδη 0,82% και τζίρο 11,3 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 3,44 ευρώ με άνοδο 0,88%, ενώ η Intralot ενισχύθηκε κατά 0,62% στα 1,13 ευρώ, με συναλλαγές 3,3 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 4,38 ευρώ, καταγράφοντας πτώση 2,01%.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Space Hellas έκλεισε στα 9,10 ευρώ με άνοδο 2,20%, ενώ η Safe Bulkers ξεχώρισε με κέρδη 3,20% στα 7,10 ευρώ.