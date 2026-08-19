Την τελευταία μέρα του μήνα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Την τελευταία μέρα του μήνα θα πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Έτσι, τα χρήματα στα ΑΤΜ, θα εμφανιστούν από την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Μπορεί η τελευταία ημέρα του μήνα να είναι η 31η Αυγούστου (ημέρα Δευτέρα), ωστόσο όπως κάθε φορά τα χρήματα καταβάλλονται το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Κυριακή που επειδή είναι αργία η πληρωμή μεταφέρεται για Παρασκευή.

Συνεπώς, από το απόγευμα της Παρασκευής, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ, ενώ από τη Δευτέρα στα γκισέ των τραπεζών.

Ποια επιδόματα θα πληρωθούν: