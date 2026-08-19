Την τελευταία μέρα του μήνα θα πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Έτσι, τα χρήματα στα ΑΤΜ, θα εμφανιστούν από την Παρασκευή 28 Αυγούστου.
Μπορεί η τελευταία ημέρα του μήνα να είναι η 31η Αυγούστου (ημέρα Δευτέρα), ωστόσο όπως κάθε φορά τα χρήματα καταβάλλονται το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Κυριακή που επειδή είναι αργία η πληρωμή μεταφέρεται για Παρασκευή.
Συνεπώς, από το απόγευμα της Παρασκευής, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ, ενώ από τη Δευτέρα στα γκισέ των τραπεζών.
Ποια επιδόματα θα πληρωθούν:
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Επίδομα Παιδιού
- Αναπηρικά
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας