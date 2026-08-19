Πότε τα 6,25 μέτρα γίνονται 7 στη φορολογική δήλωση για τους ιδιοκτήτες σκαφών.

Μια φορολογική λεπτομέρεια που μπορεί να κοστίσει ακριβά στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής αναδεικνύει απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Η υπόθεση αφορά φορολογούμενο που είχε σκάφος μήκους 6,25 μέτρων, αλλά για τις ανάγκες της φορολογικής δήλωσης αυτό υπολογίστηκε ως σκάφος 7 μέτρων. Με την απόφασή της η ΔΕΔ Αθηνών απέρριψε την προσφυγή του ιδιοκτήτη και έκρινε ότι σωστά του επιβλήθηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο φορολογούμενος υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος για προηγούμενα φορολογικά έτη και πρόσθεσε σε αυτές σκάφος αναψυχής μήκους 7 μέτρων. Με τη νέα εκκαθάριση ήρθε και μεγαλύτερος φορολογικός λογαριασμός, καθώς υπολογίστηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος του στην πραγματικότητα δεν ήταν 7 μέτρα, αλλά 6,25 μέτρα. Μάλιστα, προσκόμισε άδεια από το Λιμεναρχείο Στυλίδας για να αποδείξει το πραγματικό μήκος του.

Η διαφορά αυτή, όμως, δεν τον γλίτωσε από τον φόρο. Και εδώ βρίσκεται το σημείο που ενδιαφέρει ευρύτερα τους ιδιοκτήτες σκαφών. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης αφορά σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων και υπολογίζεται με συντελεστή 13% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι συμβαίνει όταν το μήκος του σκάφους δεν είναι ακέραιος αριθμός

Παράλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων που επικαλείται η ΔΕΔ, όταν το μήκος του σκάφους δεν είναι ακέραιος αριθμός, δηλώνεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος. Με απλά λόγια, ένα σκάφος 6,25 μέτρων αντιμετωπίζεται στη συγκεκριμένη καταχώριση ως 7 μέτρων. Αντίστοιχα, με βάση τον ίδιο κανόνα, ένα σκάφος 5,20 μέτρων θα καταχωριζόταν ως 6 μέτρων και όχι ως 5.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρχε, πάντως, ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο: ακόμη και αν γινόταν δεκτό αυτούσιο το πραγματικό μήκος των 6,25 μέτρων, το σκάφος παρέμενε πάνω από το όριο των 5 μέτρων για την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Έτσι, η ΔΕΔ έκρινε ότι το μήκος καταχωρίστηκε στα 7 μέτρα και ότι ορθώς επιβλήθηκε ο αναλογών φόρος, απορρίπτοντας την προσφυγή του ιδιοκτήτη.