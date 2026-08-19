Μια φορολογική λεπτομέρεια που μπορεί να κοστίσει ακριβά στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής αναδεικνύει απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).
Η υπόθεση αφορά φορολογούμενο που είχε σκάφος μήκους 6,25 μέτρων, αλλά για τις ανάγκες της φορολογικής δήλωσης αυτό υπολογίστηκε ως σκάφος 7 μέτρων. Με την απόφασή της η ΔΕΔ Αθηνών απέρριψε την προσφυγή του ιδιοκτήτη και έκρινε ότι σωστά του επιβλήθηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο φορολογούμενος υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος για προηγούμενα φορολογικά έτη και πρόσθεσε σε αυτές σκάφος αναψυχής μήκους 7 μέτρων. Με τη νέα εκκαθάριση ήρθε και μεγαλύτερος φορολογικός λογαριασμός, καθώς υπολογίστηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος του στην πραγματικότητα δεν ήταν 7 μέτρα, αλλά 6,25 μέτρα. Μάλιστα, προσκόμισε άδεια από το Λιμεναρχείο Στυλίδας για να αποδείξει το πραγματικό μήκος του.
Η διαφορά αυτή, όμως, δεν τον γλίτωσε από τον φόρο. Και εδώ βρίσκεται το σημείο που ενδιαφέρει ευρύτερα τους ιδιοκτήτες σκαφών. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης αφορά σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων και υπολογίζεται με συντελεστή 13% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους.
Τι συμβαίνει όταν το μήκος του σκάφους δεν είναι ακέραιος αριθμός
Παράλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων που επικαλείται η ΔΕΔ, όταν το μήκος του σκάφους δεν είναι ακέραιος αριθμός, δηλώνεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος. Με απλά λόγια, ένα σκάφος 6,25 μέτρων αντιμετωπίζεται στη συγκεκριμένη καταχώριση ως 7 μέτρων. Αντίστοιχα, με βάση τον ίδιο κανόνα, ένα σκάφος 5,20 μέτρων θα καταχωριζόταν ως 6 μέτρων και όχι ως 5.
Στη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρχε, πάντως, ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο: ακόμη και αν γινόταν δεκτό αυτούσιο το πραγματικό μήκος των 6,25 μέτρων, το σκάφος παρέμενε πάνω από το όριο των 5 μέτρων για την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
Έτσι, η ΔΕΔ έκρινε ότι το μήκος καταχωρίστηκε στα 7 μέτρα και ότι ορθώς επιβλήθηκε ο αναλογών φόρος, απορρίπτοντας την προσφυγή του ιδιοκτήτη.