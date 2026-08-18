Το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένει ο βασικός παράγοντας που καθορίζει τις ισορροπίες στην αγορά.

Η έντονη ζήτηση για μεταφορά αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία εκτοξεύει τα έσοδα των υπερδεξαμενόπλοιων, με τους ναύλους των VLCC να πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών.

Η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ περιορίζει παράλληλα τη διαθέσιμη χωρητικότητα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διαπραγματευτική θέση των πλοιοκτητών.

Στα 510.000 δολάρια την ημέρα οι ναύλοι

Στη βασική διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα, τα εκτιμώμενα ημερήσια έσοδα των VLCC εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα σχεδόν στα 510.000 δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του Baltic Exchange. Πρόκειται για περίοδο κατά την οποία το Ιράν είχε επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας σημαντικά το ρίσκο για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Ενδεικτική των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά είναι και η περίπτωση του VLCC «Mongolia Prosperity». Το πλοίο αναμένεται να φορτώσει αργό από λιμάνι του Περσικού Κόλπου με προορισμό την Ανατολική Ασία, με το κόστος του ταξιδιού να φθάνει τα 31 εκατ. δολάρια ή τις 570 μονάδες Worldscale, σύμφωνα με στοιχεία ναυλώσεων και ναυλομεσιτών που επικαλείται το Bloomberg.

Περιορισμένη η διαθέσιμη χωρητικότητα

Η άνοδος των ναύλων συμπίπτει με την αυξημένη αναζήτηση διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων από τους εξαγωγείς του Περσικού Κόλπου, οι οποίοι καλούνται να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αργού που έχουν δεσμευθεί να παραδώσουν σε αγοραστές της Ασίας. Η προσφορά διαθέσιμων πλοίων παραμένει περιορισμένη, καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να συνοδεύεται από αυξημένο γεωπολιτικό και ασφαλιστικό κίνδυνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του OPEC+, προσφέρει άμεσες παραδόσεις πετρελαίου από φορτία που βρίσκονται εντός του Κόλπου, ενώ το Ιράκ αξιοποιεί τον εθνικό εξαγωγέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη μεταφορά φορτίων. Σημαντικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα διαδραματίζει και η Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), η οποία έχει αναπτύξει σύστημα μεταφοράς φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνεργασία με τη νοτιοκορεατική Sinokor Group.

Το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένει ο βασικός παράγοντας που καθορίζει τις ισορροπίες στην αγορά. Η εύθραυστη εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έληξε τη Δευτέρα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά σχέδια για επίλυση των διαφορών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον σχετικά με τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι πλοιοκτήτες ζητούν υψηλότερα ασφάλιστρα και ναύλους

Οι συνθήκες αυτές έχουν περιορίσει τον αριθμό των πλοιοκτητών που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν ταξίδια από τον Περσικό Κόλπο. Στην αγορά παραμένουν κυρίως εταιρείες που αποδέχονται το αυξημένο ρίσκο ή διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία από επικίνδυνες διελεύσεις, γεγονός που περιορίζει την προσφορά χωρητικότητας και δημιουργεί πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στους ναύλους.

Σύμφωνα με ναυλομεσίτες, αρκετά υπερδεξαμενόπλοια έχουν ναυλωθεί ιδιωτικά τις τελευταίες ημέρες, με πλοία να αποσύρονται από τις λίστες διαθέσιμης χωρητικότητας χωρίς να δημοσιοποιούνται οι όροι των συμφωνιών. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των μεταφορών πραγματοποιείται με πλοία που ελέγχονται από εξαγωγείς ή από περιορισμένο αριθμό πλοιοκτητών, μεταξύ των οποίων εταιρείες που συνδέονται με τη Sinokor. Η εικόνα αυτή ενισχύει τη δυνατότητά τους να απαιτούν υψηλότερους ναύλους στην άμεση αγορά.

Στις 21 Αυγούστου η φόρτωση του «Mongolia Prosperity»

Το «Mongolia Prosperity», το οποίο διαχειρίζεται η Sinokor, έχει ναυλωθεί από τον ναυτιλιακό βραχίονα κινεζικού διυλιστηρίου και προγραμματίζεται να φορτώσει αργό πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο στις 21 Αυγούστου. Ο ναυλωτής αναμένεται να αναλάβει και το πρόσθετο ασφάλιστρο πολεμικού κινδύνου, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ναύλωσης, διαμορφώνεται σήμερα σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό επί της αξίας του πλοίου.