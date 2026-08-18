Ο βασικός κανόνας είναι ότι ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Νέες υποχρεώσεις φέρνει για τους ενοικιαστές η 1η Οκτωβρίου 2026, καθώς από την ημερομηνία αυτή η καταβολή των ενοικίων θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η πληρωμή σε μετρητά παύει ουσιαστικά να αποτελεί ασφαλή επιλογή, καθώς η τήρηση της τραπεζικής διαδικασίας συνδέεται με την πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις και, κυρίως, με την επιστροφή ενός ενοικίου.

Ο βασικός κανόνας είναι ότι ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Η εξόφληση θα μπορεί να γίνεται μέσω e-banking ή με άλλο τραπεζικό μέσο προς τον δηλωμένο λογαριασμό του εκμισθωτή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικά καταγεγραμμένη συναλλαγή.

Η τραπεζική συναλλαγή γίνεται το αποδεικτικό

Στην πράξη, ο ενοικιαστής δεν θα πρέπει πλέον να ενδιαφέρεται μόνο για την έγκαιρη εξόφληση του ενοικίου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή. Η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το αποδεικτικό ότι το μίσθωμα καταβλήθηκε και θα επιτρέπει τη διασταύρωση των ποσών με τα στοιχεία της δηλωμένης μίσθωσης.

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους δικαιούνται την επιστροφή ενός ενοικίου ή άλλες στεγαστικές ενισχύσεις. Εάν το μίσθωμα εξακολουθήσει να καταβάλλεται εκτός τραπεζικού συστήματος, ο ενοικιαστής μπορεί να χάσει τα συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη, ακόμη και εάν πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για δικαιούχο που μπορεί να λάβει το ανώτατο ποσό επιστροφής, η απώλεια μπορεί να φθάσει έως τα 800 ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η τραπεζική πληρωμή μετατρέπεται σε ουσιαστική προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος στην ενίσχυση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο στόχαστρο και τα «μαύρα» ενοίκια

Το νέο καθεστώς έχει παράλληλα στόχο να περιορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο διαφέρει από εκείνο που καταβάλλεται στην πραγματικότητα. Με την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής, οι φορολογικές αρχές αποκτούν ένα επιπλέον εργαλείο για τη διασταύρωση των δηλωμένων μισθωμάτων.