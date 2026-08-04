Ο Γενικός Δείκτης στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.628,73 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης με θετικό πρόσημο.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.628,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 272,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 41,12 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο του ταμπλό, 77 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 47 με πτώση και 76 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 3.071 μονάδες με κέρδη 1,12%. Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 2,2% στα 4,49 ευρώ, με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών της ημέρας στα 44,5 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 16,46 ευρώ με άνοδο 0,09% και τζίρο 36,5 εκατ. ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 0,96% στα 4,54 ευρώ με συναλλαγές 29,1 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 10,10 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 1% και τζίρο 27,4 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με άνοδο 3,3% στα 10,89 ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) ενισχύθηκε κατά 0,71% στις 6.713,7 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) κατέγραψε άνοδο 1,51% στις 3.127,6 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Cenergy σημείωσε άνοδο 4,4% στα 22,84 ευρώ, η Jumbo ενισχύθηκε κατά 2,97% στα 25,68 ευρώ, η Titan κατά 1,89% στα 53,80 ευρώ, η Helleniq Energy κατά 1,6% στα 13,11 ευρώ και η Motor Oil κατά 1,3% στα 53 ευρώ. Αντίθετα, η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 1,2% στα 57 ευρώ, η ΔΕΗ έκλεισε με απώλειες 0,88% στα 22,42 ευρώ και η Aegean κατέγραψε πτώση 1,69% στα 12,23 ευρώ.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν η Intralot (+4,2%), η Intracom Holdings (+4,7%), ο Σαράντης (+4,25%) και η Κρι Κρι (+1,5%). Στον αντίποδα, η Noval υποχώρησε κατά 1,87%, η ΑΒΑΞ κατά 1,44% και η Alter Ego κατά 1,68%.