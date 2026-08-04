Oι όροι και η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2026, για τη δήλωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τη χορήγηση των προβλεπόμενων αγροτικών ενισχύσεων καθορίζονται με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1161/2026.

Σε λειτουργία είναι από σήμερα η εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2026, στη νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAGRO της ψηφιακής πύλης myAADE.

Oι όροι και η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2026, για τη δήλωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τη χορήγηση των προβλεπόμενων αγροτικών ενισχύσεων καθορίζονται με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1161/2026.

Ειδικότερα, η νέα αίτηση για την ΕΑΕ 2026:

μεταβαίνει από την εκτεταμένη χειροκίνητη καταχώριση σε περισσότερο αυτόματη ροή συμπλήρωσης,

προσυμπληρώνεται με περισσότερα στοιχεία από την αίτηση του προηγούμενου έτους και από επίσημα πληροφοριακά συστήματα, αξιοποιώντας τα δεδομένα που τηρεί η ΑΑΔΕ (όπως Φορολογικό Μητρώο, Ε9, myDATA, δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες δημόσιες αρχές.

εισάγει κεντρική ψηφιακή διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων,

συνδέει κάθε ενέργεια με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο και φορέα,

πραγματοποιεί ψηφιακούς και γεωχωρικούς ελέγχους κατά τη συμπλήρωση,

αξιοποιεί το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα δεδομένα του Κτηματολογίου,

εντοπίζει ασυμφωνίες πριν από την οριστική υποβολή,

μειώνει τις επανακαταχωρίσεις και την ανάγκη προσκόμισης δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα στη Δημόσια Διοίκηση.

προβλέπει κωδικό QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος από 28/8/2026.

Αιτήσεις και από νέους επαγγελματικούς κλάδους

Επίσης, για πρώτη φορά, διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, στον κύκλο των εξουσιοδοτούμενων προστίθενται λογιστές και λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Περαιτέρω, για πρώτη φορά, ενόψει της έναρξης λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις τηρούν αντίγραφα των μισθωτηρίων στο φάκελο τεκμηρίωσης της αίτησης, αλλά δεν ζητείται η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων στην πλατφόρμα myAGRO, καθώς οι μισθώσεις αυτές είτε έχουν δηλωθεί στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ είτε θα δηλωθούν στο ΜΙΔΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου 2026.

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Ανάλογα με τον χρόνο υποβολής:

για αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2026,

για αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 16 Οκτωβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων στη νέα αίτηση

Με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων και τη διαμόρφωση σταθερού διαύλου συνεργασίας κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση εργασίας, κατά την οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά η νέα πλατφόρμα, οι λειτουργίες της ΕΑΕ 2026, η διαδικασία των ψηφιακών εξουσιοδοτήσεων και ο μηχανισμός υποστήριξης των χρηστών στους εμπλεκόμενους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς. Η συνάντηση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της ΑΑΔΕ στο YouTube, με δυνατότητα υποβολής έγγραφων ερωτήσεων στο chat του καναλιού.

Υποστήριξη μέσω my1521

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της νέας ΕΑΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ:

Tηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση για κλήσεις εσωτερικού, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 – 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω του my1521 (24/7), επιλέγοντας «Υποβολή Ερωτήματος» και στη συνέχεια τη σχετική θεματική ενότητα για τις αγροτικές ενισχύσεις και την ΕΑΕ 2026.

Κατά την ψηφιακή υποβολή, ο χρήστης επιλέγει τη θεματική ενότητα, την κατηγορία, το θέμα και το υπόθεμα του ερωτήματος και στη συνέχεια συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet.