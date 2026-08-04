Οι αγορές αποτιμούν σε περίπου 63% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Σταθεροποιητικά κινούνται την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές διπλωματικής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot διαμορφώνεται στα 4.052,86 δολάρια ανά ουγγιά, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ ενισχύονται κατά 0,5%, φτάνοντας τα 4.111,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός παραμένει εγκλωβισμένος σε στενό εύρος διακύμανσης μεταξύ 4.000 και 4.100 δολαρίων τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να μην έχουν σαφή εικόνα για την επόμενη κίνηση της Fed στα επιτόκια.

Επιτόκια Fed

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται σταδιακά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Fed είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη και σε αυξήσεις επιτοκίων εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 63% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στην τελευταία συνεδρίασή της.

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Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας με τα στοιχεία για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ενώ ακολουθούν την Τετάρτη η έκθεση της ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και την Παρασκευή τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls), τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι αντικρουόμενες ενδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχετικά με την πορεία των συνομιλιών για τον τερματισμό της πεντάμηνης σύγκρουσης διατηρούν την αβεβαιότητα, ενώ η τελευταία επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους λόγω της σύγκρουσης ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Fed σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, τείνει να γίνεται λιγότερο ελκυστικός για τους επενδυτές.