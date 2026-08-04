Επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, εκτιμώντας ότι, μετά την αποκατάσταση των υποδομών και την περιβαλλοντική ανάκαμψη, οι αξίες των ακινήτων μπορούν να ανακάμψουν σημαντικά.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά τουριστικών ακινήτων, καθώς οι περιοχές που έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές φαίνεται να αποκτούν αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές. Σύμφωνα με παράγοντες της κτηματαγοράς, οι πιέσεις στις αξίες των ακινήτων που καταγράφονται σε ορισμένες πυρόπληκτες περιοχές δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές στους περισσότερους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η έντονη άνοδος των αξιών σε νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς έχει περιορίσει τις επιλογές για όσους αναζητούν αποδόσεις με χαμηλότερο κόστος εισόδου.

Ενδεικτικά, στη Σαρωνίδα, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 3.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στην Ανάβυσσο στα 2.941 ευρώ, ενώ στο Πόρτο Ράφτη φθάνει τα 2.667 ευρώ. Αντίστοιχα, στη Χαλκιδική οι τιμές αγγίζουν τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στη Σιθωνία, τα 2.895 ευρώ στην Κασσάνδρα και τα 2.513 ευρώ στη Νέα Καλλικράτεια. Στις Σπέτσες, έναν από τους ακριβότερους προορισμούς για εξοχική κατοικία, η μέση ζητούμενη τιμή ανέρχεται στα 4.615 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στον Πόρο διαμορφώνεται στα 3.207 ευρώ και στην Αίγινα στα 2.692 ευρώ.

Στις πυρόπληκτες περιοχές στρέφεται το ενδιαφέρον

Έτσι, ορισμένοι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, εκτιμώντας ότι, μετά την αποκατάσταση των υποδομών και την περιβαλλοντική ανάκαμψη, οι αξίες των ακινήτων μπορούν να ανακάμψουν σημαντικά.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον αφορά κυρίως ακίνητα με τουριστική προοπτική και δεν σημαίνει ότι οι πυρκαγιές αποτελούν θετικό παράγοντα για την αγορά. Αντίθετα, υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται με τη διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των ώριμων αγορών και των περιοχών που έχουν υποστεί ζημιές, όπου οι αποτιμήσεις είναι συχνά χαμηλότερες.

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Ωστόσο, οι ίδιοι παράγοντες τονίζουν ότι η πορεία των επενδύσεων θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών, την αναβάθμιση των υποδομών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την επαναφορά της τουριστικής δραστηριότητας. Όπως σημειώνουν, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επισκεπτών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον να μετατραπεί σε πραγματικές συναλλαγές.