Με κέρδη ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση του Αυγούστου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.611,77 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,64% και νέο υψηλό.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 295,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, με τον όγκο να φτάνει τα 44,58 εκατ. μετοχές. Η συνολική εικόνα της αγοράς ήταν θετική, με 90 μετοχές να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με άνοδο, 41 να καταγράφουν απώλειες και 69 να παραμένουν αμετάβλητες.
Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,43% στις 3.036,9 μονάδες. σχυρή ήταν η εικόνα των τραπεζικών μετοχών στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με την Τράπεζα Πειραιώς να πρωταγωνιστεί καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 4,17%, κλείνοντας στα 10 ευρώ, καλύπτοντας πλήρως το χάσμα που είχε δημιουργηθεί από την αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου.
Ακολούθησε η Alpha Bank, η οποία έκλεισε με κέρδη 2,9% στα 4,39 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,17% στα 16,45 ευρώ. Η Eurobank ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 1,1%, κλείνοντας στα 4,50 ευρώ.
Θετική ήταν και η εικόνα των υπόλοιπων τραπεζικών τίτλων, με τη Τράπεζα Κύπρου να σημειώνει άνοδο 2,8%, ενώ η Optima Bank και η Credia έκλεισαν υψηλότερα κατά 0,77% και 0,40%, αντίστοιχα. Συνολικά, ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,43%, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του κλάδου σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεδρίαση.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με κέρδη 1,77% στις 6.666,3 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε ηπιότερη άνοδο 0,2%, στις 3.081 μονάδες.
Στο ταμπλό, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν η ΑΚΤΟΡ (+4,6%), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+4,14%), η Βιοχάλκο (+4,07%), η Jumbo (+3,06%), η Motor Oil (+2,95%), η Aegean (+2,39%), η Metlen (+2,22%) και η ΔΕΗ (+1,44%).
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης εμφάνισε η Coca-Cola HBC (-1,36%), ενώ αρνητικά έκλεισαν και η Helleniq Energy (-0,77%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,31%). Εκτός FTSE 25, ο ΟΛΠ υποχώρησε κατά 3,37%, επηρεασμένος από την αποκοπή μερίσματος.