Η επιλογή της ΑΑΔΕ να επεκτείνει το ωράριο εργασίας των ελεγκτικών υπηρεσιών αποτυπώνει τη στρατηγική της για διαρκή παρουσία στο πεδίο των ελέγχων.

Σε πλήρη εξέλιξη θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το σχέδιο εντατικοποίησης των ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής, επιστρατεύοντας υπερωριακή εργασία, νυχτερινές βάρδιες και απασχόληση τα Σαββατοκύριακα. Με δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή δράση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη συνεχή μάχη με τη φοροδιαφυγή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, η υπηρεσία που αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» στους ελέγχους για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, κυκλωμάτων λαθρεμπορίου και άλλων μορφών οικονομικής παραβατικότητας. Εκατοντάδες ελεγκτές θα εργάζονται πέρα από το κανονικό τους ωράριο, με απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες, καθώς και κατά τις Κυριακές και τις αργίες, ώστε οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται σε ώρες και ημέρες όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα.

Οι αποφάσεις προβλέπουν επίσης υπερωριακή απασχόληση για το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, η οποία καλείται να στηρίξει διοικητικά και οργανωτικά τη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η κατανομή των υπερωριών θα γίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων προϊσταμένων, ενώ για κάθε υπηρεσία θα συγκροτούνται συνεργεία εργασίας με συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

«Νεκρές ζώνες»

Η επιλογή της ΑΑΔΕ να επεκτείνει το ωράριο εργασίας των ελεγκτικών υπηρεσιών αποτυπώνει τη στρατηγική της για διαρκή παρουσία στο πεδίο των ελέγχων. Στόχος είναι να μην υπάρχουν «νεκρές ζώνες» για όσους επιχειρούν να αποκρύψουν εισοδήματα ή να παρακάμψουν τη φορολογική νομοθεσία. Η νυχτερινή δραστηριότητα, οι έλεγχοι τα Σαββατοκύριακα και η ενίσχυση των συνεργείων θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία, καθώς μεγάλο μέρος της παραβατικότητας εκδηλώνεται εκτός του συνηθισμένου ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Ήδη η ΑΑΔΕ «τρέχει» με εντατικούς ρυθμούς και την ολοκλήρωση των φορολογικών υποθέσεων που παραγράφονται στο τέλος του 2026, δίνοντας προτεραιότητα σε ελέγχους που αφορούν αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων εισοδημάτων, τραπεζικών καταθέσεων, στοιχείων ΦΠΑ και ακίνητης περιουσίας. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να κλείσουν οι συγκεκριμένες υποθέσεις πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς μετά την παρέλευση της προθεσμίας παραγραφής δεν είναι δυνατός ο καταλογισμός πρόσθετων φόρων και προστίμων.

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Υπενθυμίζεται πως στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπεται η διενέργεια 26.000 πλήρων και μερικών φορολογικών ελέγχων, 25.400 επιτόπιων μερικών ελέγχων για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων, 2.500 ελέγχων σε μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, τουλάχιστον 18.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και 900 ερευνών για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Από τους βασικούς φορολογικούς ελέγχους, τουλάχιστον το 80% αφορά τις τελευταίες πέντε φορολογικές χρήσεις, ενώ το 75% αυτών θα επικεντρωθεί στα τρία πιο πρόσφατα φορολογικά έτη.