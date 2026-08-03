Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, ενώ και οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης περιορίστηκαν για δεύτερο διαδοχικό μήνα.

Βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών κατέγραψε η ελληνική μεταποίηση τον Ιούλιο, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της S&P Global, καθώς ενισχύθηκαν η παραγωγή, οι νέες παραγγελίες και η απασχόληση, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να υποχωρούν. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) διαμορφώθηκε στις 54,3 μονάδες τον Ιούλιο, από 53,8 μονάδες τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στον μεταποιητικό τομέα. Η αύξηση του δείκτη ήταν η ισχυρότερη από τον Μάρτιο και σηματοδότησε τον τρίτο διαδοχικό μήνα επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Η παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, εξέλιξη που αποδίδεται στη συνεχιζόμενη ζήτηση και στην ενίσχυση των νέων παραγγελιών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις ανέφεραν αυξημένες πωλήσεις, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό, ενώ οι νέες παραγγελίες εξαγωγών κατέγραψαν άνοδο για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες. Η αυξημένη δραστηριότητα οδήγησε και σε ενίσχυση της απασχόλησης, με τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε προσλήψεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες παραγωγής. Παράλληλα, ο όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Στο μέτωπο του κόστους, οι λειτουργικές δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών πρώτων υλών και ενέργειας. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, ενώ και οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης περιορίστηκαν για δεύτερο διαδοχικό μήνα.

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις ενίσχυσαν επίσης τις αγορές εισροών, επιδιώκοντας να καλύψουν τις αυξημένες παραγωγικές ανάγκες και να διατηρήσουν επαρκή αποθέματα, εν μέσω καθυστερήσεων στις παραδόσεις από τους προμηθευτές. Τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων αυξήθηκαν με τον υψηλότερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2008.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι προοπτικές για το επόμενο δωδεκάμηνο παραμένουν θετικές. Σύμφωνα με τη S&P Global, οι επιχειρήσεις αναμένουν περαιτέρω αύξηση της παραγωγής, στηριζόμενες σε επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και στη διεύρυνση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.