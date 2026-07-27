Το ψηφιακό παραστατικό μπορεί να εκδοθεί με σχετική ένδειξη και να διαβιβαστεί στην πλατφόρμα μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην έκδοση νέων διευκρινίσεων σχετικά με την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων και τη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA, με στόχο την ομαλή εφαρμογή του νέου πλαισίου από επιχειρήσεις, αγρότες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και στο υπαίθριο εμπόριο. Οι οδηγίες περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο Ε.2038/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και επιχειρούν να απαντήσουν στα συχνότερα ερωτήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων.

Σύμφωνα με τις νέες διευκρινίσεις, το παραστατικό διακίνησης για αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ μπορεί να εκδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο, όπως έμπορο, συνεταιρισμό ή ελαιοτριβείο, πριν από την έναρξη της μεταφοράς των προϊόντων, με την ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση». Η δυνατότητα αυτή ισχύει ακόμη και όταν η μεταφορά πραγματοποιείται με όχημα του ίδιου του παραγωγού, διευκολύνοντας σημαντικά τις συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι δεν απαιτείται ψηφιακό παραστατικό για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων μεταξύ χωραφιών και αποθηκευτικών χώρων του ίδιου παραγωγού, εφόσον η απόσταση δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιόμετρα.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ακόμη ότι σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή απώλειας σύνδεσης στο διαδίκτυο, η συναλλαγή δεν διακόπτεται. Το ψηφιακό παραστατικό μπορεί να εκδοθεί με σχετική ένδειξη και να διαβιβαστεί στην πλατφόρμα μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση. Αν η έκδοση πραγματοποιείται εκτός εγκατάστασης και δεν είναι δυνατή η χρήση της εφαρμογής myDATAapp, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφου παραστατικού, το οποίο θα διαβιβαστεί ηλεκτρονικά σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω των εφαρμογών myDATAapp ή timologio.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις διακινήσεις προϊόντων προς, από και μεταξύ λαϊκών και άλλων υπαίθριων αγορών. Για τη μεταφορά προϊόντων προς τις λαϊκές αγορές απαιτείται η έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής, το οποίο μπορεί να εκδίδεται χειρόγραφα έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026. Από τις 12 Οκτωβρίου 2026 και μετά, η έκδοσή του θα γίνεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή, καθώς τότε τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων. Η επιστροφή των αδιάθετων προϊόντων πραγματοποιείται με το ίδιο παραστατικό, ενώ κατά την επιστροφή στις εγκαταστάσεις του παραγωγού εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.

Οι οδηγίες καλύπτουν επίσης τις περιπτώσεις συμμετοχής παραγωγών σε περισσότερες από μία λαϊκές αγορές χωρίς ενδιάμεση επιστροφή στην έδρα τους, προβλέποντας ότι η συνολική διακίνηση μπορεί να καλύπτεται από το αρχικό Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι αγορές όπου θα συμμετάσχει ο παραγωγός. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ εξακολουθούν να εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής, ενώ για την παραλαβή των προϊόντων τους την ευθύνη αναλαμβάνει ο λήπτης με την έκδοση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής. Με τις νέες διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος, περιορίζοντας τις ασάφειες και διευκολύνοντας την προσαρμογή των επιχειρήσεων και των παραγωγών στις νέες υποχρεώσεις.