Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,13% στις 6.412,4 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 0,54% στις 3.031,2 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.517,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,01% και επανερχόμενος πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 315,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 190 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις τραπεζικές μετοχές. Συνολικά, 89 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 38 υποχώρησαν, ενώ 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,13% στις 6.412,4 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 0,54% στις 3.031,2 μονάδες.

Πρωταγωνιστής της συνεδρίασης ήταν ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε με κέρδη 2,01% στις 2.904,8 μονάδες, καταγράφοντας νέο υψηλό από το 2015. Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 3,83%, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,15%, η Εθνική Τράπεζα κατά 2,17% και η Eurobank κατά 0,73%.

Από τα υπόλοιπα blue chips, ανοδικά κινήθηκαν η Optima Bank (+3,14%), η Jumbo (+3,05%), η Titan (+2,64%), η Aegean (+2,39%), η Βιοχάλκο (+2,44%) και η Metlen (+1,63%). Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil (-1,23%), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-1,21%), ο ΟΤΕ (-1,05%), η ΔΕΗ (-0,53%), η ΑΚΤΩΡ (-0,37%), η Cenergy (-0,28%) και η Coca-Cola HBC (-0,35%).