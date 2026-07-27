Oι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8,575 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Ενίσχυση κατέγραψαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούνιο, αντανακλώντας τη βελτίωση της ρευστότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8,575 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, με το συνολικό τους ύψος να διαμορφώνεται στα 223,5 δισ. ευρώ, από 214,9 δισ. ευρώ τον Μάιο.

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ενίσχυσαν τις τραπεζικές τους καταθέσεις κατά 7,58 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 4,97 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των επιχειρηματικών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 23%, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ταμειακής τους θέσης.

Στο 4,3% ο ετήσιος ρυθμός αύξησης καταθέσεων των νοικοκυριών

Θετική ήταν και η εικόνα για τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, των οποίων οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 995 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με την αύξηση των 340 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συγκεκριμένων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 4,3%, από 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, η καθαρή μηνιαία ροή των καταθέσεων στην ελληνική οικονομία έφθασε τα 8,756 δισ. ευρώ, έναντι 5,063 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, εξέλιξη που αποτυπώνει την αυξημένη εισροή κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα. Ανοδική ήταν και η πορεία των καταθέσεων της γενικής κυβέρνησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 181 εκατ. ευρώ, μετά τη μείωση που είχε καταγραφεί τον Μάιο.