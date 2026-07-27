Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ξεκινά από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια με σκοπό την υιοθεσία, ακόμη και αν η θετή μητέρα είχε ήδη λάβει το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας ως ανάδοχη μητέρα.

Τροποποιείται το πλαίσιο που διέπει την ειδική άδεια και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι νέες ρυθμίσεις επεκτείνουν την εφαρμογή του μέτρου σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων, διευκρινίζουν τις διαδικασίες για θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες, τις υιοθεσίες και τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ εισάγουν αλλαγές στον τρόπο χορήγησης και καταβολής της παροχής από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Με τη νέα απόφαση επιβεβαιώνεται ότι δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας είναι η φυσική μητέρα, η θετή μητέρα και η τεκμαιρόμενη μητέρα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, καθώς και οι εργαζόμενες που αποκτούν παιδί μέσω υιοθεσίας έως την ηλικία των οκτώ ετών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από ομόφυλους συζύγους, ο αρχικός δικαιούχος της άδειας καθορίζεται με κοινή δήλωση των δύο συζύγων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους.

Ειδικές προβλέψεις εισάγονται και για τις υιοθεσίες που ακολουθούν αναδοχή. Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ξεκινά από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια με σκοπό την υιοθεσία, ακόμη και αν η θετή μητέρα είχε ήδη λάβει το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας ως ανάδοχη μητέρα. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα παρέκκλισης στις προθεσμίες υποβολής της αίτησης όταν υπάρχουν καθυστερήσεις από τον ασφαλιστικό φορέα ή άλλο ανυπαίτιο κώλυμα του δικαιούχου.

Η απόφαση διευκρινίζει επίσης τον τρόπο υπολογισμού της ειδικής παροχής. Η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να καταβάλλει μηνιαία ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό και την αναλογία δώρων και επιδόματος αδείας, ενώ στον υπολογισμό της μερικής απασχόλησης θα λαμβάνεται πλέον υπόψη και η πρόσθετη απασχόληση του εργαζομένου κατά το εξάμηνο που προηγείται της άδειας.

Παράλληλα, διευρύνονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής, καθώς δικαίωμα αποκτούν και εργαζόμενοι που ασφαλίζονται σε φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ ή ακόμη και ως μη μισθωτοί, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Ρυθμίζονται επίσης οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών της εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, χωρίς να χάνεται το δικαίωμα στην ειδική παροχή της ΔΥΠΑ. Σημαντική αλλαγή αφορά και τον τρόπο καταβολής της παροχής, καθώς αυτή θα πιστώνεται πλέον σε λογαριασμό που κινείται αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης κάρτας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

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Η απόφαση καθορίζει επίσης τις περιπτώσεις διακοπής της παροχής, όπως η λύση της εργασιακής σχέσης χωρίς νέα απασχόληση, η αίτηση του ίδιου του δικαιούχου ή η διαπίστωση ότι εργάζεται κατά το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας. Αντίθετα, διευκρινίζεται ότι η εποχική αναστολή λειτουργίας μιας επιχείρησης δεν αποτελεί λόγο απόρριψης ή διακοπής της παροχής, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ενεργή εργασιακή σχέση.

Τέλος, θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις για ασφαλισμένες και ανάδοχες μητέρες που εμπίπτουν στις νέες ρυθμίσεις, δίνοντάς τους προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή αίτησης χορήγησης της ειδικής άδειας και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.