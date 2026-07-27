Όταν διαπιστώθηκε ότι ο φόρος ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ, η αποδέκτρια επέστρεψε τα χρήματα στις 13:51 της ίδιας ημέρας.

Μια τραπεζική μεταφορά που πραγματοποιείται μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή φορολογική περιπέτεια, εφόσον δεν έχει προσδιοριστεί και τεκμηριωθεί από την πρώτη στιγμή η πραγματική αιτία της συναλλαγής. Η εφορία καραδοκεί και τελικά το ποσό που θα πληρωθεί είναι τεράστια.

Η πρόσφατη απόφαση 1544/2026 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) φέρνει στην επιφάνεια μια απίστευτη υπόθεση: μεταφορά 51.801 ευρώ μεταξύ δύο φίλων αντιμετωπίστηκε φορολογικά ως δωρεά, με την οριστική επιβάρυνση να αγγίζει τα 20.720,40 ευρώ. Το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό λογαριασμό μόλις πέντε ώρες αργότερα, χωρίς ωστόσο η κίνηση αυτή να διαγράψει τον καταλογισθέντα φόρο.

Στις 19 Νοεμβρίου 2025, στις 08:47 το πρωί, μεταφέρθηκε το ποσό των 51.801 ευρώ στον λογαριασμό της προσφεύγουσας. Για τη συγκεκριμένη συναλλαγή υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY δήλωση φόρου δωρεάς. Επειδή οι δύο γυναίκες δεν είχαν συγγενική σχέση, η αποδέκτρια εντάχθηκε στη Γ΄ φορολογική κατηγορία, όπου ο συντελεστής φορολόγησης για χρηματικές δωρεές ανέρχεται σε 40% από το πρώτο ευρώ.

Όταν διαπιστώθηκε ότι ο φόρος ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ, η αποδέκτρια επέστρεψε τα χρήματα στις 13:51 της ίδιας ημέρας.

Η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι η επιστροφή αποτελούσε μια νέα, αυτοτελή τραπεζική κίνηση, η οποία δεν εξαφάνισε αναδρομικά την αρχική μεταβίβαση.

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Στην ενδικοφανή προσφυγή που ακολούθησε, υποστηρίχθηκε ισχυρισμός ότι ο πραγματικός σκοπός ήταν να προστεθεί ως συνδικαιούχος στον λογαριασμό της φίλης της και ότι η μεταφορά ήταν προϊόν παρανόησης. Η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς, καθώς δεν προσκομίστηκε το επικαλούμενο πληρεξούσιο, ενώ είχε ήδη υποβληθεί επίσημη δήλωση φόρου δωρεάς.

Γιατί η επιστροφή δεν έσβησε τον φόρο

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε τη στιγμή που τα χρήματα πιστώθηκαν στον λογαριασμό.

Επειδή, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………… αίτημα της προσφεύγου-σας: «Καλησπέρα σας. Έχοντας πληρεξούσιο από την κυρία ……..με ΑΦΜ …………, πήγα στην τράπεζα για να κάνω μια δωρεά προς εμένα.

Ο υπάλληλος της τράπεζας με ενημέρωσε, μετά από ερώτησή μου αν υπάρχει επιβάρυνση προς εμένα από αυτή τη δωρεά και πόσο φόρο θα πληρώσω, ότι η επιβάρυνση θα είναι ένα ποσό της τάξεως μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) και γι’ αυτό προχωρήσαμε και στη συναλλαγή. Μόλις έκανα τη δήλωση όμως, ο φόρος βγήκε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000). Αμέσως κατευθύνθηκα στην τράπεζα και ζήτησα ακύρωση της συναλλαγής λόγω μεγάλου φόρου, έτσι και όπως και έγινε. Σας στέλνω τα έντυπα από την τράπεζα. Παρακαλώ όπως ενημερώστε με τι πρέπει να γίνει, διότι εγώ τα λεφτά δεν θα τα πάρω και είμαι άνεργη με δυο ανήλικα παιδιά, για να μπορέσω να πληρώσω έναν τέτοιο φόρο.»

Επειδή, όπως προκύπτει από την ερμηνεία του κειμένου αυτού, το αίτημα που διατύπωσε με αυτό η προσφεύγουσα συνιστά επί της ουσίας αίτηση του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 5104/2024 για ακύρωση του προσδιορισμού του φόρου που έγινε βάσει της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. ……../19.11.2025 (αριθμός καταχώρησης ………..) δήλωσής της ΦΔωρ λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης.

Επειδή, ωστόσο, η προϋπόθεση του «προδήλου» δε στοιχειοθετείται από τα επικαλούμενα πραγματικά δεδομένα της υπό κρίση περίπτωσης και πολύ περισσότερο από τα προσκομισθέντα αποδεικτικώς έγγραφα, δεδομένου ότι

α) η προσφεύγουσα ισχυρίζεται της παρασχέθηκε πληρεξουσιότητα για τη μεταφορά χρηματικού ποσού όχι μικρού ύψους σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την ίδια από τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο, κατά τους ισχυρισμούς της τουλάχιστον, το πρόσωπο που της παρέσχε την πληρεξουσιότητα, κάτι όχι εύλογο κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και πάντως όχι τεκμηριωμένο με βεβαιότητα (πλήρης απόδειξη), αφού δεν προσκομίστηκε αποδεικτικώς το επικαλούμενο πληρεξούσιο, και

β) ο λογαριασμός, από τον οποίο φαίνεται να έφυγε το υπό κρίση χρηματικό ποσό, δεν εμφανίζει ως δικαιούχο (και) το πρόσωπο της φερόμενης ως δωρήτριας.

Όλα αυτά δημιουργούν αβεβαιότητα περί της ακρίβειας των επικαλούμενων πραγματικών περιστατικών και συνεπώς περί του προδήλου της επικαλούμενης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τύχει εφαρμογής η προαπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 ν. 5104/2024 (όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στην προσφεύγουσα της ως άνω προσβαλλόμενης υπ’ αριθμ. πρωτ. …………./28.11.2025 απάντησης της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και ισχύει και κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης της Υπηρεσίας μας).

Επειδή, περαιτέρω, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (όπως ίσχυαν κατά την 19.11.2025, ημερομηνία μεταφοράς του ως άνω υπό κρίση ποσού των 51.801,00 € στην περιουσία της προσφεύγουσας (κρίσιμη ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του ΦΔωρ στην υπό κρίση περίπτωση)) προκύπτει ότι ανάκληση δωρεάς μονομερώς δεν μπορεί να γίνει από το δωρεοδόχο, είναι ωστόσο νοητή η ακύρωση της αποδοχής της δωρεάς εκ μέρους του σε περίπτωση πλάνης, αλλά η ακύρωση αυτή μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση.

Επειδή, εξάλλου, από την προπαρατεθείσα διάταξη της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν/ 5219/2025 (Κ.Φ.Π.) (όπως ίσχυε κατά την 19.11.2025, ημερομηνία μεταφοράς του ως άνω υπό κρίση ποσού των 51.801,00 € στην περιουσία της προσφεύγουσας (κρίσιμη ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του Φ.Δωρ στην υπό κρίση περίπτωση)) συνάγεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης δωρεάς με συμφωνία των συμβαλλομένων (που είναι δυνατή στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων, σύμφωνα με την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 361 Αστικού Κώδικα) δε φορολογείται μεν ως δωρεά η (ανα)μεταβίβαση του/των αντικειμένου/-ων της δωρεάς από τον τέως δωρεοδόχο στον αρχικό δωρητή, ωστόσο φορολογείται κανονικά ως δωρεά η αρχική μεταβίβασή του/τους από τον αρχικό δωρητή στον δωρεοδόχο στα πλαίσια της αρχικώς συσταθείσας και ήδη ανακληθείσας δωρεάς.

Επειδή, κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο μοναδικός λόγος της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει, στο βαθμό που αφορά στην ως άνω υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………../28.11.2025 απάντηση της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της από 11.12.2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……….. ενδικοφανούς προσφυγής της ………………………………. ΑΦΜ …………., και την επικύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ………./25/28.11.2025 απάντησης της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

Η φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας με βάση την παρούσα απόφαση της Υπηρεσίας μας διαμορφώνεται ως εξής:

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγοντος - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση της Υπηρεσίας μας:

ΦΔωρ συνολικού ποσού 20.720,40 € (Το ποσό αυτό προσδιορίστηκε κατόπιν υποβολής και επί τη βάσει της υπ’ αριθμ. ………./19.11.2025 (αριθμός καταχώρησης ……………) δήλωσης ΦΔωρ της προσφεύγουσας)

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην προσφεύγουσα.