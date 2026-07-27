Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετριάζει τις πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που στηρίζει την αγορά χρυσού.

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% τη Δευτέρα, καθώς η προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), οι οποίες εκτιμάται ότι θα καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 1,4% στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας, στα 4.110,56 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 1%, στα 4.112,10 δολάρια.

Την ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου ενίσχυσε και η υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου κατά 0,3%, γεγονός που καθιστά τον χρυσό και τα υπόλοιπα μέταλλα που αποτιμώνται σε δολάρια πιο ελκυστικά για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να αναστείλει τις επιθέσεις του εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες πράξουν το ίδιο. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την απόφαση της Ουάσιγκτον να διακόψει προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 4% μέσα στην ημέρα, αντιστρέφοντας μέρος των προηγούμενων κερδών που είχαν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετριάζει τις πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που στηρίζει την αγορά χρυσού.

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Στο επίκεντρο η απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η συνεδρίαση της Fed αυτή την εβδομάδα. Οι αγορές αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν με υψηλή πιθανότητα νέα αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται κατά 2,8% στα 59,81 δολάρια ανά ουγγιά, την πλατίνα να καταγράφει άνοδο 2,6% στα 1.629,15 δολάρια και το παλλάδιο να κερδίζει 2,1%, φθάνοντας τα 1.269,43 δολάρια ανά ουγγιά.