Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 36,012 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,079 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ο κρατικός Προϋπολογισμός κατέγραψε 4,491 δισ. ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο εξάμηνο (Ιανουάριος - Ιούνιος) του 2026, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,538 δισ. ευρώ, στηριζόμενος κυρίως στην καλύτερη πορεία των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος. Ειδικά τον Ιούνιο, οι φόροι ανήλθαν σε 5,793 δισ. ευρώ, με σημαντική υπέρβαση έναντι του μηνιαίου στόχου.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Α΄εξάμηνο, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,383 δισ. ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτά τα έκτακτα ποσά από την Εγνατία Οδό και το καζίνο στο Ελληνικό) καταγράφοντας υπέρβαση κατά 584 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.

Συνολικά στο Α΄εξάμηνο:

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 36,012 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,079 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ χωρίς την επίδραση του ΤΑΑ η υπέρβαση φθάνει τα 1,454 δισ. ευρώ ή 4,3%.

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 33,824 δισ. ευρώ μαζί με τα έκτακτα ποσά εσόδων, ή σε 33,383 δισ. ευρώ χωρίς αυτά.

Οι εισπράξεις από ΦΠΑ ανήλθαν σε 14,577 δισ. ευρώ και, εξαιρουμένου του ποσού των 306 εκατ. ευρώ από την Εγνατία, ήταν αυξημένες κατά 573 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι φόροι εισοδήματος ανήλθαν σε 10,917 δισ. ευρώ, με υπέρβαση 147 εκατ. ευρώ.

Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - ΕΦΚ περιορίστηκαν σε 3,223 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 233 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η υστέρηση στους ΕΦΚ αντανακλά την αρνητική επίδραση στην κατανάλωση από την αυξητική πορεία των τιμών των καυσίμων, αντισταθμίστηκε όμως από την ισχυρότερη εικόνα σε ΦΠΑ και εισοδήματα.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,129 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 351 εκατ. ευρώ.

Ειδικά τον μήνα Ιούνιο, τα καθαρά έσοδα έφθασαν τα 5,793 δισ. ευρώ. Οι φόροι ανήλθαν σε 5,793 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένοι κατά 413 εκατ. ευρώ ή 7,7% έναντι του στόχου. Ο ΦΠΑ ήταν 2,237 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 229 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι φόροι εισοδήματος έφθασαν τα 2,069 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 139 εκατ. ευρώ. Οι ΕΦΚ ανήλθαν σε 638 εκατ. ευρώ και ήταν χαμηλότεροι κατά 9 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Το αποτέλεσμα του μήνα επηρεάστηκε επίσης από την πρόωρη είσπραξη του μεγαλύτερου μέρους της δόσης του ΤΑΑ, η οποία είχε εγγραφεί στον στόχο του Ιουνίου.

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Η εικόνα στο α΄εξάμηνο

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 929 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 3,136 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και ελλείμματος 564 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,491 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,953 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,519 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας όμως:

α) ποσό ύψους 81 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 555 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ και ποσό ύψους 1,597 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και

β) ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα έναντι των στόχων του προϋπολογισμού στο α΄εξάμηνο ανέρχεται σε 171 εκατ. ευρώ.

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Επιπλέον σημειώνεται ότι στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α' 229).

Ειδικότερα:

* ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία "Φόροι" και συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου.

* Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών".

Στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 36,012 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,079 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης, είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο ποσού ύψους 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκ του οποίου ποσό 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε νωρίτερα, τον μήνα Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,454 δισ. ευρώ ή 4,3% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας "Φόροι" ανήλθαν σε 33,824 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν: (α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και (β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 33,383 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 584 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 14,577 δισ. ευρώ. Αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 573 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3,223 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 233 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,685 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 46 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 10,917 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 147 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 311 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 125 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 39 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας "Κοινωνικές Εισφορές" ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας "Μεταβιβάσεις" ανήλθαν σε 3,551 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 467 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της είσπραξης τον Απρίλιο ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έναντι στόχου 1,258 δισ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών" ανήλθαν σε 1,174 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 868 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας "Λοιπά τρέχοντα έσοδα" ανήλθαν σε 1,563 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 255 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 170 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,129 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,778 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 102 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,655 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η πορεία των εσόδων τον Ιούνιο

Ειδικότερα κατά τον μήνα Ιούνιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,793 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,452 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, καθώς στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσού ύψους 1,258 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εισπράχθηκε τον μήνα Απρίλιο, όπως προαναφέρθηκε.

Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 194 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, λόγω των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ κατά 473 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας "Φόροι" ανήλθαν σε 5,793 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 413 εκατ. ευρώ ή 7,7% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

* Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,237 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 229 εκατ. ευρώ.

* Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 638 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 9 εκατ. ευρώ.

* Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.

* Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,069 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 139 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 99 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 20 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 60 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας "Κοινωνικές Εισφορές" ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας "Μεταβιβάσεις" ανήλθαν σε 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,773 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, λόγω της πρόωρης είσπραξης του μεγαλύτερου μέρους της προβλεπόμενης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προαναφέρθηκε. Ποσό 222 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 481 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών" ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας "Λοιπά τρέχοντα έσοδα" ανήλθαν σε 382 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 89 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 15 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 694 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (574 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (710 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθαν στα 36,942 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,127 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (38,068 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 1,996 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,141 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις /πληρωμές είναι οι ακόλουθες:

I. Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 1,201 δισ. ευρώ,

II. Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 1,354 δισ. ευρώ,

III. Η επιχορήγηση ύψους 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

IV. Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 683 εκατ. ευρώ,

V. Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 244 εκατ. ευρώ,

VI. Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS,

VII. Πληρωμή 45 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης,

VIII. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 220 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 5,796 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επιπλέον, ήταν αυξημένες κατά 745 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025.