Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η επιδότηση θα καταβληθεί σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες παροχές και ειδικές προβλέψεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομικότερες διακοπές.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο του 2026, ενώ η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης της πλατφόρμας θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η επιδότηση θα καταβληθεί σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά του, καθώς και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

Μεγαλύτερα ποσά προβλέπονται για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του χειμερινού τουρισμού και της επισκεψιμότητας σε ορεινούς και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.

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Μάλιστα, περίπου το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα κατευθυνθεί σε κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Ο νέος κύκλος του προγράμματος φέρνει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση.

Συγκεκριμένα:

Για άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κλιμακωτά και μπορούν να φτάσουν έως τις 58.000 ευρώ.

Τα αναλυτικά κριτήρια ανά κατηγορία δικαιούχων θα δημοσιοποιηθούν με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για ΑμεΑ

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν ανεξαρτήτως εισοδήματος:

άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία.

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Στο gov.gr και στο vouchers.gov.gr, οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ θα λειτουργήσει και ειδική υπηρεσία υποστήριξης (help desk) για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Πώς θα χρησιμοποιείται η επιδότηση

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή κάρτα, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.

Το διαθέσιμο ποσό δεν θα απαιτείται να δαπανηθεί εφάπαξ, καθώς οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες από μία συναλλαγές, μέχρι να εξαντληθεί το υπόλοιπο της κάρτας ή να λήξει η περίοδος ισχύος της.

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις.

Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για τη δεύτερη φάση δεν προβλέπεται νέα ηλεκτρονική κλήρωση. Οι επιπλέον δικαιούχοι θα επιλεγούν από τους πίνακες όσων είχαν υποβάλει αίτηση κατά την πρώτη φάση, αλλά δεν είχαν κληρωθεί αρχικά, δίνοντας έτσι μια δεύτερη ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.